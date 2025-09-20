El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió una presunta vulneración del principio de neutralidad electoral por parte del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y remitió un informe al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 para su evaluación.

Según el documento, elaborado por la oficina de fiscalización del JNE y firmado por la coordinadora Wendolyne Miluska Zapata Vidaurre, el premier habría emitido un pronunciamiento oficial desde la Presidencia del Consejo de Ministros en defensa de Fuerza Popular.

Este hecho, de acuerdo con el organismo electoral, podría constituir un acto de favorecimiento a dicha agrupación política en el marco del proceso electoral de 2026.

El informe sostiene que la intervención de Arana, difundida en canales oficiales de la PCM, transgrediría lo dispuesto en el Reglamento Electoral, específicamente en el numeral 32.1 del artículo 32, que regula la neutralidad de los funcionarios públicos durante campañas electorales.

El caso ha sido derivado al pleno del JEE Lima Centro 1, instancia que deberá determinar si corresponde abrir un procedimiento formal contra el premier.

El JNE recordó que una infracción al deber de neutralidad puede derivar en sanciones administrativas y electorales, además de responsabilidades penales. En ese sentido, el informe cita los artículos 359 y 367 del Código Penal, que sancionan a quienes interfieran en procesos electorales o actúen en beneficio de un partido político en perjuicio de la imparcialidad del proceso.

La controversia se originó luego de que la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitara la declaración de ilegalidad de Fuerza Popular. En respuesta, la Presidencia del Consejo de Ministros difundió un pronunciamiento cuestionando dicha petición, acción que el JNE considera incompatible con el principio de imparcialidad que deben observar los altos funcionarios del Ejecutivo.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 será el encargado de analizar el informe y decidir los pasos a seguir en torno a la conducta del premier Eduardo Arana.