Tras su visita a la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó su participación en el presunto audio que lo involucra en una serie de favores para Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, condenado por integrar la banda criminal ‘Los Pulpos’.

“No reconozco ese audio. Ya estamos hartos de que quieren denostar y destruir nuestra democracia. Quiero dejar en claro que durante mi gestión como ministro de Justicia no he dispuesto ni solicitado algún beneficio en favor de algún interno. No tengo responsabilidad política ni jurídica de ningún tipo y no reconozco este audio”, mencionó a la prensa.

El funcionario insistió en que la Fiscalía filtró material de investigación a la prensa, y por ende, se consideran víctimas de una campaña de “presión mediática”.

En esa línea, Arana Ysa defendió al ministro de Justicia, Juan José Santivañez y reiteró que su designación no es una provocación —considerando que fue censurado por el Congreso en su rol como titular del Interior—.

Juan José Santiváñez habría ejercido la defensa de policía sentenciado, cuando era ministro del Interior. Foto: Captura de pantalla.

“No hay ninguna provocación porque además no existe ninguna prohibición (...) consideramos que en el marco de la cordialidad y el trabajo interinstitucional, el señor Santiváñez ha merecido una serie de propuestas e incluso felicitaciones a su trabajo”, apuntó.

Santivañez, quien permanece en la Comisión de Fiscalización atendiendo las inquietudes de los congresistas, negó estar involucrado en cualquier favorecimiento a un acusado o condenado. “No tengo conocimiento de la situación carcelaria del señor Salirrosas”, resaltó.