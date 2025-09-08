La verdad sale a la luz. Pese a que lo negó en todo momento, un informe pericial del Ministerio Público verificó que la voz del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, es la que aparece en uno de los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, reveló Cuarto Poder.

Se trata de un audio grabado en el año 2024, que revela conversaciones sobre la Diviac, la presidenta Dina Boluarte y Vladimir Cerrón. El peritaje fue elaborado por tres expertos de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y sería una pieza clave en la investigación que se sigue contra Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad.

Sin embargo, el titular del Minjus insiste en no reconocer su voz en dichas grabaciones y anunció que su defensa legal, liderada por el abogado Carlos Caro, impugnará dicho peritaje

A través de un comunicado, indicó que el contenido del peritaje fiscal se contradice con las “supuestas conclusiones” en las que no se puede acreditar que sea su voz, pero que la dan por cierta por su alta probabilidad.

“El peritaje mostrado en su mismo contenido por Cuarto Poder señala que los audios aportados no pueden ser utilizados ya que no constituyen prueba indubitable (...) los mismos peritos sostuvieron que no podrían practicar la pericia en base a lo entregado por la Fiscalía, ya que los audios aportados no son aptos para ser considerados como prueba indubitable”, se lee en el texto.

“La práctica científica obliga a que todas las pericias vayan con código, carpeta fiscal y número de informe. De esta manera se acredita que las hojas que lo conforman no sean adulteradas. Este peritaje no tiene ninguno de esos tres requerimientos”, añadió.

Frente a ello, el ministro resaltó la necesidad de presentar un peritaje de parte para desestimar las supuestas conclusiones expuestas y que se condicen con el contenido del propio análisis. “Los mismos peritos declararon que no podían hacerla porque los audios aportados para el análisis no eran indubitables”, cuestionó.

“LA PERICIA TIENE UNA SERIE DE INCONGRUENCIAS”

En otro extremo del comunicado, Santiváñez cuestionó que ninguna de las pruebas ha sido comparada con una “muestra madre”, sino que se trata de grabaciones extraídas de entrevistas.

“Esas muestras no son válidas, porque siempre se debe hacer del disco madre de grabación real, lo que no ha sucedido en este caso”, apuntó.

“Leyendo toda la pericia, esta tiene una serie de incongruencias por que a lo largo del supuesto análisis se expone que la pruebas aportadas no tienen carácter de indubitable; sin embargo, se alega alta probabilidad, que tampoco significa certeza de los audios aportados por la Fiscalía sean cierto, pero el programa de televisión los expone así”, agregó.

Santiváñez actualmente se encuentra de viaje en Suiza, tras recibir un permiso del Poder Judicial para poder abandonar el país. Esta mañana, participó en la apertura de la sexagésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se realiza en Ginebra.