La presidenta de la República, Dina Boluarte, envió este viernes un mensaje categórico desde el distrito de Santa Rosa, en Loreto, al ratificar que la soberanía nacional es inquebrantable.

“Seamos claros, la soberanía del Perú no está en discusión, el distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruana. Eso está escrito y firmado en las bases y tratados que fijan los límites entre el Perú y Colombia que tiene carácter perpetuo e inamovible”, señaló durante la ceremonia cívica patriótica en la localidad fronteriza con Colombia y Brasil.

En su discurso, Boluarte destacó el valor histórico y simbólico de Santa Rosa. “Estamos en el inicio mismo de la patria, donde el orgullo de ser peruanos inunda nuestros corazones (…) Con el río Amazonas como testigo, estamos acá reafirmando la inmensidad de la sangre peruana y el deber de nuestros compatriotas para seguir construyendo una nación fuerte, unida y en desarrollo”, expresó.

La jefa de Estado cuestionó además acciones y mensajes inaceptables que afectan la hermandad que une a dos naciones, aunque evitó señalar directamente a sus autores. Recordó que los tratados firmados entre el Perú y Colombia —el Tratado Salomón Lozada de 1922 y el Protocolo del Río de Janeiro de 1934— son “claros y categóricos” y han permitido mantener un siglo de convivencia pacífica.

“El Perú respeta al pueblo colombiano con el que comparte lazos históricos de hermandad. Fomentamos el trato respetuoso entre pueblos hermanos y así debe de mantenerse”, subrayó, aunque advirtió que no se tolerarán provocaciones.

Boluarte pidió a la población loretana confianza en la defensa nacional. “No cederemos ni un centímetro de nuestro territorio. Ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en discusión”, reiteró.