Desde la Isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa de Loreto, la presidenta Dina Boluarte anunció una serie de medidas para mejorar la conectividad y los servicios públicos en esta zona fronteriza con Colombia.

La mandataria aseguró que se ampliará de seis a doce la frecuencia semanal de vuelos entre Iquitos y Santa Rosa, como parte de un plan para fortalecer la integración y el desarrollo económico local.

“Es importante fortalecer la conectividad e integración fronteriza. Por eso ampliaremos de seis a doce viajes semanales en el tramo Iquitos–Santa Rosa. Implementaremos un terminal portuario de carga, brindaremos conectividad digital y construiremos una torre de control en Caballococha para atender vuelos en la zona”, señaló Boluarte.

La jefa de Estado también anunció la ejecución de inversiones en transporte aéreo, fluvial y portuario; el mantenimiento de centros de salud e instituciones educativas; la creación de un mercado de abastos flotante; y la implementación de servicios como el Tambo Santa Rosa, una unidad de protección especial para menores y el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor. Además, COFOPRI concluirá la titulación de predios para asegurar respaldo legal a las familias de la zona.

“Instruiremos a Corpac para implementar en Caballococha la atención de vuelos, incluyendo una torre de control, ”señaló.

En su discurso, Dina Boluarte reafirmó que “la soberanía del Perú no está en discusión” y que Santa Rosa de Loreto “es y seguirá siendo peruana”, invocando a mantener las relaciones de paz y cooperación con Colombia.

“Cada familia contará con los servicios necesarios para vivir con dignidad, seguridad y oportunidades. El Estado está presente y activo”, enfatizó, antes de cerrar su intervención con vivas a la isla Chinería, Santa Rosa y al Perú.