El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, recibió autorización del Gobierno de Dina Boluarte para viajar a Ginebra, Suiza, del 6 al 11 de septiembre, después de que el Poder Judicial le diera permiso pese a tener un impedimento de salida del país vigente.

Esto se dio a conocer a través de una Resolución Suprema publicada en el diario oficial El Peruano el mismo día de su salida. El documento tiene las firmas de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana y el propio Santiváñez.

En dicha publicación se precisa que el ministro participará en la edición número 60 del período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, evento al que asisten representantes de Naciones Unidas y de varios países.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial decidió por la tarde del 5 de septiembre que Santiváñez podría viajar fuera del país, hasta el 11 del mismo mes.

Juan José Santiváñez, quien juramentó como ministro de Justicia el 23 de agosto tras haber sido censurado como ministro del Interior, tiene varias investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación.

Por otra parte, su abogado, Carlos Caro, confirmó a El Comercio que el Poder Judicial le otorgó el permiso por motivos laborales, imponiendo la condición de que se restablecerá la restricción a su regreso.