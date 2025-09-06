Gobierno autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras recibir permiso para salir del país. (Foto: Mario Zapata / @photo.gec)
Gobierno autoriza viaje de Juan José Santiváñez a Suiza tras recibir permiso para salir del país.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, , recibió autorización del para viajar a Ginebra, Suiza, del 6 al 11 de septiembre, después de que el le diera permiso pese a tener un impedimento de salida del país vigente.

Esto se dio a conocer a través de una Resolución Suprema publicada en el diario oficial El Peruano el mismo día de su salida. El documento tiene las firmas de la presidenta , el Eduardo Arana y el.

En dicha publicación se precisa que participará en la edición número 60 del período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, evento al que asisten representantes de Naciones Unidas y de varios países.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial decidió por la tarde del 5 de septiembre que podría viajar fuera del país, hasta el 11 del mismo mes.

, quien juramentó como ministro de Justicia el 23 de agosto tras haber sido censurado como ministro del Interior, tiene varias investigaciones a cargo de la Fiscalía de la Nación.

Por otra parte, su abogado, Carlos Caro, confirmó a El Comercio que el Poder Judicial por motivos laborales, imponiendo la condición de que se restablecerá la restricción a su regreso.

