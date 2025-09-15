Cuando era ministro del Interior Santiváñez pididó a Eduardo Arana que lo cambie de pabellón en la cárcel, según audio grabado en su despacho. (Foto: Ministerio de Justicia)
Cuando era ministro del Interior Santiváñez pididó a Eduardo Arana que lo cambie de pabellón en la cárcel, según audio grabado en su despacho. (Foto: Ministerio de Justicia)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

cuando aún era ministro del Interior, habría abogado a favor de quien fuera su cliente Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, un expolicía condenado por asociación ilícita vinculada a la organización criminal Los Pulpos.

Panorama reveló una conversación registrada en septiembre de 2024, en la que el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pidriería al entonces (actual Presidente del Consejo de Ministros) un favor para Salirrosas, alias el “diablo”.

¿Qué le pidio a Arana? Santiváñez le solicitó a Eduardo Arana que cambie de pabellón a Salirrosas en el penal de Trujillo.

De esta manera, quedaría en evidencia que el entonces ministro del Interior mantuvo en paralelo su defensa legal.

En 2016, alias “El Diablo”, fue capturado y luego condenado a 27 años de prisión. Su familia contrató como abogado a Santiváñez.

En el audio, grabado en el despacho ministerial, se escucha también, que el ministro habla sobre la aplicación de la nueva ley de crimen organizado.

Una familiar cercana a Salirrosas grabó el 9 de septiembre de 2024 la reunión con Santiváñez en el Ministerio del Interior. El ministro incluso habría justificado el retraso por huelgas en el INPE, según reveló el reportaje.

El presunto diálogo entre Santiváñez y Arana:

Ministro Santiváñez: Hermano, oye escúchame, nomás, escúchame. No te quiero molestar, rapidísimo nomás. Lo que pasa es que han venido al Ministerio de la familia de los policías, ¿ya? (...) Y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas el que está en Trujillo.

Ministro Arana: Ya

Ministro Santiváñez: Todavía no lo cambian hermano, sigue todavía ahí.

Ministro Arana: Ya. Lo veo ahorita. Lo veo ahorita.

Ministro Santiváñez: Por favor

Ministro Arana: Ya. Lo veo ahorita.

Ministro Santiváñez: Te mando su nombre completo

Ministro Arana: Ya. Listo.

Cuando era ministro del Interior Santiváñez habría pedido a Eduardo Arana que lo cambie de pabellón en la cárcel, según audio presuntamente grabado en su despacho. (Foto: PCM)
Cuando era ministro del Interior Santiváñez habría pedido a Eduardo Arana que lo cambie de pabellón en la cárcel, según audio presuntamente grabado en su despacho. (Foto: PCM)

