Cuarto Poder reveló este domingo que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez estaría rodeado de algunos personajes cuestionados. Uno de ellos es Carlos Camacho, quien estuvo investigado por presuntos nexos con la red de Rodolfo Orellana.

El pasado domingo, en los estudios de América Televisión, cuando el ministro Juan José Santiváñez brindó una entrevista para el dominical, estuvo acompañado por Camacho Sánchez, quien fue parte de su comitiva y permaneció a su lado durante toda la jornada periodística.

De acuerdo al informe, esta persona no cuenta con una resolución oficial que respalde el nombramiento de Carlos Camacho Sánchez como asesor, pero sí se han identificado dos órdenes de servicio emitidas desde enero de este año. Según los documentos que presentaron, su función consiste en diseñar estrategias de comunicación para el Ministerio del Interior, un papel clave en medio de la actual coyuntura.

Carlos Camacho Sánchez cuenta con dos órdenes de servicio emitidas recientemente: la primera, del 21 de enero, y la segunda, del 8 de febrero, ambas bajo el mismo concepto. Cada una estipula un pago de 8 mil soles, sumando un total de 16 mil soles.

Cercanía de Camacho y Santiváñez

La relación entre Carlos Camacho Sánchez y el ministro Juan José Santivañez no sería algo reciente. Según los registros de América Televisión, Camacho ya aparecía junto al actual titular del Interior desde septiembre de 2024, evidenciando una cercanía previa.

Los registros muestran que Carlos Camacho Sánchez también estuvo junto al ministro del Interior el 22 de noviembre de 2024. Su rostro aparece en los archivos, acompañando a Juan José Santivañez. En cada presentación o entrevista del ministro, Camacho estaba detrás de él, formando parte de su comitiva de manera constante.

El ministro del Interior, Juan Santiváñez, mueve sus hilos, mientras el premier, Gustavo Adrianzén, lo califica como "líder" en la "exitosa" lucha contra la delincuencia. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Cuestionamientos a Camacho

La trayectoria de Carlos Camacho Sánchez Según Cuarto Poder, en su historial destaca su cercanía a Rodolfo Orellana, quien formó parte una organización que construyó un imperio ilícito basado en el tráfico de terrenos, lavado de activos y una estructura criminal que logró infiltrarse en diversas instituciones del Estado.

Durante las investigaciones contra la red Orellana, Carlos Camacho salía en defensa, justificando públicamente a su entonces jefe, Rodolfo Orellana, mientras este intentaba desacreditar y atacar a los periodistas que exponían sus actividades ilícitas.

Contraloría cuestionó a Camacho

Carlos Camacho logró incorporarse a una institución clave del Estado: el Banco de la Nación. Su ingreso, inicialmente, no generó mayores cuestionamientos. Mediante órdenes de servicio, se le asignó el rol de coordinador parlamentario, un puesto estratégico que le permitió establecer vínculos entre el Congreso de la República y la entidad financiera.

Sin embargo, de acuerdo con un informe de la Contraloría, al que tuvo acceso Cuarto Poder, Carlos Camacho no cumplía con el perfil exigido para el cargo que ocupaba. Carecía de la experiencia y las credenciales necesarias. A pesar de ello, logró mantenerse en el puesto, obteniendo acceso privilegiado a información confidencial y conexiones de alto nivel en las esferas del poder.

Responde sobre cuestionamientos

Ante los cuestionamientos, Camacho respondió al dominical explicando que:

“En lo de Rodolfo Orellana, debo decir que fui investigado durante 2 años, por la Fiscalía y el congreso, 2 largos años luego de los cuales se me excluyó de las investigaciones”.

“Sobre el Banco de la Nación, a mí me convocaron y me hicieron firmar un contrato como en cualquier empresa. Si ahí hubo algún error, repito, administrativo, no es mi responsabilidad”.

