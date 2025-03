Unas horas después del allanamiento a su casa, ubicada en el distrito de La Molina, la Fiscalía de la Nación ordenó a la Corte Suprema que dicte una orden de impedimento de salida del país en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien es investigado por el presunto delito de abuso de autoridad.

Según informó RPP, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, programó la audiencia en la que se revisará el recurso para el próximo martes 11, a partir de las 9:30 a.m.

Al respecto, el titular del Interior cuestionó la orden emitida por la Fiscalía, al señalar que la titular de este organismo, Delia Espinoza, “penosamente armó un circo de algo que no hay”.

En ese sentido, aseguró que dicha medida ha ocasionado que, adicionalmente, se manchen honras de algunos jóvenes abogados. Esto, debido a las supuestas declaraciones de testigos protegidos que, además, habrían afectado la identidad de algunos clientes.

“Yo creo que es para reírse. Penosamente, la fiscal (de la Nación) ha armado un circo de algo que no hay (...) adicionalmente, ha manchado honras, ha manchado información de jóvenes abogados con dos supuestas declaraciones de testigos protegidos, ha manchado la identidad de clientes y, sobre todo, está solicitando impedimento de salida sobre un caso que no existe”, indicó este jueves a radio Exitosa desde Bruselas.

Respecto al distanciamiento entre el Mininter y la Fiscalía, Santiváñez responsabilizó a la institución que dirige Espinoza por dicha situación y los acusó de liberar delincuentes cuando su sector los captura.

“Yo no he presentado una demanda de inconstitucionalidad para querer tumbarme una norma que establece que la Policía tiene las prerrogativas para investigar. Nosotros no hemos iniciado el conflicto, de esta supuesta guerra mediática. Nosotros no somos los que liberamos a los delincuentes cuando los capturamos”, acotó, tras resaltar que sí tiene una buena relación con el Poder Judicial y que, incluso, han incentivado los juzgados de flagrancia.

Pese a moción de censura, no renunciará

Tras varias semanas en espera, la legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, logró conseguir la única firma que le faltaba para presentar oficialmente la moción de censura en contra del ministro del Interior.

Tras conocerse esta noticia, el titular del Interior reiteró una vez más que no renunciará al cargo, pese a la crisis de inseguridad que azota al país.

Añadió que su despacho, conjuntamente con la Policía Nacional del Perú (PNP), realiza un trabajo denodado en la lucha contra la delincuencia.

“Yo no voy renunciar porque para mí una renuncia significaría rendirme. Nosotros en el despacho del Interior, conjuntamente con la Policía, estamos haciendo un trabajo denodado en la lucha contra la criminalidad. Somos una gestión que ha inaugurado comisarías, estamos comprando armamento, hemos logrado la donación de nueve helicópteros blancos de Estados Unidos”, apuntó.

