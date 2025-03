Pese a que han transcurrido dos semanas, la legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, no ha logrado reunir la única firma que le falta para presentar oficialmente la moción de censura en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Entre las bancadas que no han suscrito dicho documento figuran Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre (PL) y Fuerza Popular. Precisamente, desde este último grupo parlamentario informaron que aún no llegan a acuerdo sobre apoyar o no la destitución del titular del Interior.

Esto, a pesar de que ya ha transcurrido más de un mes desde que se inició la recolección de firmas para presentar la moción contra Santiváñez.

“Es una decisión de bancada, por eso no hay ninguna firma. No es que todos los congresistas tengan una posición firme de defensa del ministro Santiváñez. Existen algunos que creen que es un tema político, creen que esta es una venganza política, que consideran capacidades dentro del ministro. Hay otros que consideramos que no, y dentro de ese análisis se tomará una decisión”, indicó el legislador Eduardo Castillo a RPP.

Frente a ello, el legislador aseguró que la postura sobre Santiváñez será tomada tras la realización de un debate y un plenario por parte de su partido. Según dijo, la decisión final será expresada por el vocero, Arturo Alegría.

“Hay preocupación por el sucesor del ministro”

En otro momento, Castillo aseguró que forma parte del bloque dentro de Fuerza Popular que cuestiona el desempeño de Santiváñez.

“Personalmente y siempre lo he dicho, estoy en el porcentaje que desaprueba el desempeño del señor Santiváñez”, enfatizó tras recordar que regiones como Tumbes y Piura han sido sobrepasadas por la inseguridad y criminalidad organizada.

No obstante, añadió que dentro de su grupo hay preocupación sobre quién podría ser su sucesor en el cargo.

“Dentro de mi juicio, considero que en un año y pico que le queda a Dina Boluarte va a ser bien complicado cambiar la situación. Me preocupa de sobremanera quién llega cuando se va el señor Santiváñez. No vaya a llegar uno peor y ahí sí estamos más ‘fritos’ que nunca”, advirtió.

