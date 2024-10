Se le va acabando el respaldo al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el Congreso. En diálogo con Canal N, el congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, advirtió que si este no pone su cargo a disposición ante la presidenta Dina Boluarte, lo va a tener que hacer ante el Parlamento.

“Se le está escapando de las manos el tema (inseguridad ciudadana). Él solito ha dicho: ‘quiero este tiempo, sino pongo mi cargo a disposición’, y si no pone su cargo a disposición de la señora presidenta, lo pondrá a disposición del Congreso”, sostuvo.

Es más, añadió que en caso no lo hiciera evaluarán promover o apoyar su censura en el cargo.

“Si no pone su cargo a disposición de la señora presidenta, lo va a tener que poner a disposición del Congreso y evaluaremos una censura. Creo que sí (se podría promover su censura), pero eso tendrá que manifestarlo el vocero de la bancada”, apuntó.

Castillo calificó de pésima la gestión de Santiváñez al insistir que el tema de la seguridad ciudadana se le está escapando de la manos. A su juicio, la declaratoria de emergencia dictada en 14 distritos de Lima y Callao por el aumento de la criminalidad “no ha contribuido a mejorar la situación”.

A fines de setiembre pasado, el ministro del Interior, quien ya fue interpelado en el Pleno del Congreso, adelantó que en caso su plan para combatir la extorsión, sicariato y otros delitos que se han incrementado no tenga los resultados deseados, pondría su cargo a disposición o renunciaría.

“En todo caso, conversaré con la señora presidenta, daré mi punto de vista y me pondré a disposición para que ella tome la decisión correspondiente”, señaló a RPP en aquella oportunidad.

Es inviable la vacancia de Boluarte

En otro momento, Castillo consideró que es inviable vacar a Boluarte por su mal manejo del Gobierno, tal como plantean algunas bancadas de Izquierda. En ese sentido, recordó que la Constitución no contempla esa causal para poder destituir en su cargo a un jefe de Estado.

“Política y jurídicamente es imposible botar a la señora Dina, salvo tengamos un hecho de incapacidad moral permanente, pero por inútil yo no la puedo vacar, la Constitución no me da el argumento de que por inútil, por débil Ejecutivo que es la puedo vacar”, aseveró.

También negó que Fuerza Popular esté apoyando al Gobierno y acusó a “algunos medios de comunicación y opinólogos” de difundir tal versión.

