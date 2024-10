El premier Gustavo Adrianzén descartó cambios en el Gabinete Ministerial. “No van haber cambios, ni del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Justicia”.

“Hemos estado con la presidenta (esta mañana), hemos recibo instrucciones, y no tengo ninguna razón que pone en duda mi continuidad en el cargo. No he presentado mi renuncia y la presidenta tampoco me la ha pedido”, dijo el premier en respuesta a la prensa, durante la conferencia del Consejo de Ministros de este miércoles.

“Hay comentarios malintencionados sin ningún fundamento, que encuentro como justificación para esta perversidad es el ánimo de desestabilizar el Gobierno”, agregó.

El primer ministro resaltó que el gabinete cuenta con la confianza de la jefa de Estado sino con su permanente aliento.

“Acá estamos, el jefe del Consejo de Ministros y cada uno de los ministros leales siguiendo el liderazgo de la presidenta”, añadió.

Minutos antes fue consultado el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, “mi cargo está a disposición (...) Los resultados hablan por sí solos y los que tenemos son positivos. La PNP sale a trabajar todos los días y ponemos a disposición del Ministerio Público a todas las personas que son capturadas”.