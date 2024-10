Los resultados del estado de emergencia “no son los mejores y no son los que estamos esperando”, aseveró el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, emitiendo un balance sobre lo que -hasta la fecha- han sido las acciones del Gobierno frente al aumento de casos de delincuencia y extorsión.

“Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando. Tenemos que seguir trabajando, estamos profundizando nuestras intervenciones con la PNP y las FF.AA., estamos desarticulando bandas, evitando que muchos extorsionadores sigan con ese trabajo”, indicó el premier en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el jefe del Gabinete señaló que el gobierno está “evaluando” ampliar el estado de emergencia hacia otros distritos de Lima y Callao, así como considerar que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tomen el control del orden interno durante el tiempo que dure la medida de excepción.

“Como consecuencia de los actos de violencia, hemos declarado 14 distritos en emergencia en la ciudad de Lima y el Callao. Si no es suficiente, ampliaremos la declaratoria de emergencia a otros distritos donde las condiciones de inseguridad se pronuncien de manera significativa. De momento, hemos dado un estado de emergencia donde la PNP controla el orden interno en esos distritos, y apoya el Ejército del Perú. Seguiremos evaluando cómo evoluciona el problema y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Si llega a ser necesario, evaluaremos la posibilidad de que esto varíe, y que sean las FF.AA. que tomen el control del orden interno y apoye la Policía”, señaló Adrianzén.

Este análisis previo del Ejecutivo, se da en el marco de uno de los últimos crímenes que ha conmocionado a un sector del país; luego que un profesor del colegio Julio César Tello de Ate fuese asesinado por sicarios dentro de la institución en donde prestaba labores.

Pese a este lamentable suceso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que, a pesar de este crimen, su cartera sí tiene resultados en torno a la reducción de la inseguridad ciudadana.

En su momento, días posteriores a la decisión del gobierno para enfrentar al crimen organizado y la extorsión, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, consideró que la declaratoria de estado de emergencia no es una solución definitiva al problema de la inseguridad ciudadana, sino una herramienta para facilitar el trabajo de la PNP, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en los lugares autorizados.





Servicio militar obligatorio

La congresista Noelia Herrera (Renovación Popular) presentó un proyecto que busca implementar el servicio militar obligatorio para personas que no estudian ni trabajan, conocidos como “NiNis”, con el objetivo de fortalecer la defensa nacional y fomentar el patriotismo.

El proyecto de ley N° 9166/2024-CR propone la implementación del servicio militar obligatorio para los ciudadanos peruanos mayores de 18 años y menores de 51 “NiNis”. La propuesta surge como una respuesta a la necesidad de fortalecer la defensa nacional, fomentar el patriotismo y el compromiso cívico entre los jóvenes, y ofrecerles oportunidades de desarrollo personal y profesional, indica la iniciativa legislativa.