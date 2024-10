Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, destacó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En conversación con la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial dijo que la inauguración será en lo previsto en diciembre de este año.

“Estamos viendo el mejor momento, no nos queremos precipitar. Nos hace mucha ilusión inaugurarlo ya mismo, pero hay algunas obras que todavía tenemos pendiente, sobre todo las partes periféricas”, expresó.

En ese sentido, el primer ministro subrayó que el aeropuerto es el más moderno del mundo y está equipado con tecnología de última generación.

“Tenemos más de 3 mil cámaras que van a mirarlo. Es un aeropuerto seguro. Yo creo que cuando esto se echa a funcionar en breve, todos los peruanos nos vamos a sentir orgullosos”, concluyó.

“De acuerdo con el contrato, la obra está prevista de terminarse a fines de enero. Nos hace mucha ilusión inaugurarlo ya mismo, pero no nos queremos precipitar. Queremos que sea una obra armónica con la comunidad”, expresó el jefe de Gabinete, quien aseguró que cuando la obra sea inaugurada todos los peruanos se sentirán orgullosos.

Falta señalización en la avenida Morales Duárez. Alrededores de los puentes lucen por la falta de presencia policial. Foto: Joel Alonzo/GEC

IATA advierte que nuevo terminal del Jorge Chávez no estará listo

Martín La Rosa, CEO de la International Air Transport Association (IATA) para Perú y Bolivia, advirtió se están precipitando a que se produzca el quiebre del servicio total del terminal si es que se insiste en que será el 18 de diciembre.

“La posición de IATA es que se busque una buena fecha, incluso la de enero no sabemos si es una buena fecha, todo dependerá de las pruebas que se hagan. Hoy en día las pruebas no están avanzadas y no se pueden hacer de la forma como normalmente se hacen. A ello acompaña el incremento de la demanda por las fiestas navideñas, el tráfico de la ciudad, las dificultades de acceso. Nos estamos precipitando a un quiebre del servicio total”, sostuvo La Rosa, en Canal N.

En esa línea, pidió buscar una fecha en la que puedan estar seguros de que las cosas saldrán bien al 100%. “Las aerolíneas vamos a colaborar con la fecha que se determine, pero claramente no estamos de acuerdo con la fecha y creemos que eso se debe definir ya. No se puede esperar más. No se ha comunicado un adecuado plan de desvíos, no se han probado los procesos en el aeropuerto. Hay que hacer las cosas bien”, apuntó.

Señalización para optimizar el acceso

Para optimizar el acceso al nuevo terminal, el MTC a través de Provias Nacional ejecutará una serie de intervenciones en la Av. Morales Duárez, como la instalación de semáforos en puntos estratégicos, señalización de la vía, habilitación de giros en U, ampliación de un tercer carril y el recapeo de dicha vía, indicó el MTC.

Además, dijo que habrá una solución temporal para agilizar el tránsito entre las avenidas Elmer Faucett y Morales Duárez. “La mayoría de estas mejoras estará operativa antes del inicio de operaciones del nuevo terminal”, acotó.

