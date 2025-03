Pese a que han transcurrido dos semanas, la legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, no ha logrado reunir la única firma que le falta para presentar oficialmente la moción de censura en contra del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Entre las bancadas que no han suscrito dicho documento figuran Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre (PL). Precisamente, desde este último grupo parlamentario informaron que no apoyarán la moción para destituir a Santiváñez tras no recibir respaldo en las mociones de vacancia presidencial que presentaron previamente.

Así lo señaló el vocero de PL, Flavio Cruz, quien cuestionó que Paredes pida el apoyo de su bancada cuando en anteriores ocasiones la ha criticado, no obstante, consideró que todos los integrantes del Gobierno debería de dejar sus cargos.

“Las tres mociones de vacancia que hemos presentado, no las respaldaron. Ni si quiera quisieron traer a la señora (Dina )Boluarte a hacerle preguntas, a que pueda rendir cuentas ante el país sobre su gestión. Tres mociones de vacancia presentamos y no recibimos el respaldo, y ahora por un ministro quieren que los respaldemos”, cuestionó en diálogo con radio Exitosa.

Pese a que recalcó que la negativa de firmar la moción contra Santiváñez se debe a que anteriormente no se ha respaldado las iniciativas impulsadas por su bancada, Cruz negó que la decisión de su grupo sea producto de un resentimiento político.

Es más, dijo que nunca se acercaron hablar con su bancada para explicarse los motivos detrás de la moción contra el ministro. Pese a ello, admitió que la gestión de Santiváñez tiene deficiencias que se ven reflejadas en la criminalidad de las calles.

“El Parlamento está hecho para hablar, nunca hablaron con nosotros más allá de presentar un documento. No sé dónde están, nosotros estamos en el Parlamento”, aseveró.

Excesos en la detención preliminar

En otro momento, el legislador se pronunció por la falta de atención al dictamen que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, que no ha sido priorizada en la agenda del primer Pleno de este año, pese a la urgencia de reactivar el tema.

Añadió que no puede presentar una priorización de agenda debido a que no tiene autoría de este norma.

No obstante, consideró que se han cometido excesos en el empleo de esta norma legal y aseveró que ha existido un aprovechamiento de esta ley. Frente a ello, dijo que el Ministerio Público no puede “justificar su ineficiencia” por la falta de algunos instrumentos.

“Nosotros somos derechohumanistas, la Corte ya ha dicho que ha habido un exceso”, expresó.

