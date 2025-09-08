Evaluarán hábeas corpus de Santiváñez para que Fiscalía detenga sus intentos de privarlo de su libertad. (Foto: Ministerio de Justicia)
Evaluarán hábeas corpus de Santiváñez para que Fiscalía detenga sus intentos de privarlo de su libertad. (Foto: Ministerio de Justicia)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

revisará, en última instancia, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, , quien busca que se ordene al detener sus intentos de privarlo de su libertad.

La Segunda Sala Constitucional de Lima aceptó el recurso de agravio constitucional , con el que busca revocar la decisión previa del 13 de agosto que confirmaba la sentencia emitida por la jueza Delia Tello.

En esa sentencia, se declaró improcedente dicha demanda de contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, y otros fiscales, por la presunta vulneración de su libertad personal y su derecho al debido proceso penal.

LEA TAMBIÉN: Santiváñez alista peritaje de parte para impugnar conclusiones de pericias fiscales hechas a su voz

Mediante una resolución emitida el 4 de septiembre, se determinó que el recurso de agravio constitucional de cumple los requisitos del artículo 24 del Código Procesal Constitucional para ser admitido, según informó RPP.

Ante ello, el colegiado superior ordenó remitir el recurso al , que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia con participación de las partes para evaluar el fondo de la demanda de habeas corpus y emitir una decisión final.

LEA TAMBIÉN: Tras ser excarcelado, Vizcarra reaparece en Tacna y arremete contra Boluarte

La defensa legal depide que se anulen las acciones fiscales relacionadas con una investigación en de la Nación, las cuales vinculan al ministro con el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

Sin embargo, la Segunda Sala Constitucional de Lima concluyó que no hay una amenaza cierta o inminente a la libertad individual de a raíz de la investigación, la cual busca reunir pruebas para esclarecer los hechos y tomar una decisión adecuada.

La defensa legal de Juan José Santiváñez pide que se anulen las acciones fiscales relacionadas con una investigación en la Fiscalía de la Nación, las cuales vinculan al ministro con el presunto delito de tráfico de influencias agravado. (Foto: Ministerio de Justicia)
La defensa legal de Juan José Santiváñez pide que se anulen las acciones fiscales relacionadas con una investigación en la Fiscalía de la Nación, las cuales vinculan al ministro con el presunto delito de tráfico de influencias agravado. (Foto: Ministerio de Justicia)

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: promulgan ley que homologa bonificación para jueces y fiscales titulares
Comisión del Congreso aprueba moción para declarar persona no grata a presidenta de México
José Jerí asegura que contratación de Betssy Chávez como asesora “legalmente no procede”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.