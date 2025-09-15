El ministro de Salud, César Vásquez, defiende a Juan José Santiváñez tras audios revelados. Foto: PCM.
El ministro de Salud, César Vásquez, defiende a Juan José Santiváñez tras audios revelados.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, ministro de Salud, respaldó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, , luego de que unos audios difundidos sugirieran que el titular del Minjus presuntamente tenía el respaldo de dos magistrados del (TC) en un caso donde actuó como defensa legal.

mencionó que existe, lo que denominó como una “cacería de brujas” desde la y expresó confianza en los descargos de su colega ministerial.

“Cuando se refería a un monto específico para poder ayudar en una defensa del TC, era por sus honorarios. Eso tiene que investigarse. Si él tiene una posición y lo puede demostrar, yo creo en él”, .

Asimismo, se refirió que los congresistas, si se sienten conformes con las, no lo van a censurar ante una posible moción.

“Sobre todo, , hay una cacería de brujas desde la Fiscalía. Y los congresistas, si se sienten satisfechos con las respuestas, no votarán en contra de la censura. Y si no, pues lo harán”, .

El dominical Cuarto Poder presuntamente , el cual lo comprometería en un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con el Tribunal Constitucional.

forma parte de un grupo de entregadas por un testigo protegido a la Fiscalía, en el marco de una investigación que lo vincula con la presunta recepción de 20 mil dólares para influir en decisiones del máximo órgano constitucional.

