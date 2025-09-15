César Vásquez, ministro de Salud, respaldó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, luego de que unos audios difundidos sugirieran que el titular del Minjus presuntamente tenía el respaldo de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en un caso donde actuó como defensa legal.

Vásquez mencionó que existe, lo que denominó como una “cacería de brujas” desde la Fiscalía contra Santiváñez y expresó confianza en los descargos de su colega ministerial.

“Cuando se refería a un monto específico para poder ayudar en una defensa del TC, era por sus honorarios. Eso tiene que investigarse. Si él tiene una posición y lo puede demostrar, yo creo en él”, acotó.

Asimismo, se refirió que los congresistas, si se sienten conformes con las respuestas de Santivañez, no lo van a censurar ante una posible moción.

“Sobre todo, contra Santiváñez, hay una cacería de brujas desde la Fiscalía. Y los congresistas, si se sienten satisfechos con las respuestas, no votarán en contra de la censura. Y si no, pues lo harán”, añadió.

El dominical Cuarto Poder difundió un audio presuntamente atribuido a Juan José Santiváñez, el cual lo comprometería en un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con el Tribunal Constitucional.

La grabación forma parte de un grupo de comunicaciones de WhatsApp entregadas por un testigo protegido a la Fiscalía, en el marco de una investigación que lo vincula con la presunta recepción de 20 mil dólares para influir en decisiones del máximo órgano constitucional.