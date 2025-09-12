Un audio atribuido al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, lo comprometería en un presunto caso de tráfico de influencias relacionado con el Tribunal Constitucional (TC).

En la grabación difundida por Cuarto Poder, se escucha una voz, identificada como la de Santiváñez, afirmando:

“Tenemos dos magistrados que nos están apoyando”.

El registro forma parte de un conjunto de comunicaciones de WhatsApp entregadas por un testigo protegido a la Fiscalía, en el marco de una investigación que lo vincula con la supuesta recepción de US$ 20 mil para influir en decisiones del máximo órgano constitucional.

En parte del audio, la voz atribuida al ministro señala:

“Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso esto ha ocurrido así porque el ponente lamentablemente se cerró. Es un antipolicía, por eso. Pero nosotros estamos trabajando, tenemos a dos magistrados en este que nos están apoyando, los magistrados. Señito, nosotros estamos trabajando para... Cielo y tierra, cielo y tierra, no se preocupe”.

De acuerdo con el reportaje, estas grabaciones serían una pieza clave en las pesquisas que buscan determinar si existió coordinación indebida con magistrados del TC para favorecer intereses específicos.

Hasta el momento, Santiváñez no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la difusión del audio. La Fiscalía mantiene en reserva las identidades y alcances de los presuntos implicados en el caso.