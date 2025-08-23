El pedido de la mandataria se enfoca en el fundamento jurídico 129 de la sentencia, en el que el TC estableció que la Fiscalía de la Nación puede realizar ciertas diligencias en una investigación contra la presidenta en funciones. Foto: GEC.
El pedido de la mandataria se enfoca en el fundamento jurídico 129 de la sentencia, en el que el TC estableció que la Fiscalía de la Nación puede realizar ciertas diligencias en una investigación contra la presidenta en funciones. Foto: GEC.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta de la República, , solicitó al (TC) una aclaración sobre los alcances de la reciente sentencia recaída en el expediente N.° 0152-2025, emitida el pasado 19 de agosto. El pedido fue presentado por su abogado, Josep Campos Torres, y dirigido al Pleno del máximo intérprete de la Constitución.

Según el documento, la defensa legal de Boluarte tomó conocimiento del fallo a través de medios de comunicación y ha requerido ser notificada de manera oficial, en concordancia con el artículo 121 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

El pedido de la mandataria se enfoca en el fundamento jurídico 129 de la sentencia, en el que el puede realizar ciertas diligencias en una investigación contra la presidenta en funciones, siempre bajo los límites que fija el artículo 117 de la Constitución.

Entre los actos autorizados se incluyen la toma de declaraciones, el reconocimiento de documentos, voces y objetos, así como la presentación de pruebas documentales y pedidos de información.

La defensa de Boluarte solicita que se aclare si estas diligencias pueden efectuarse en más de una oportunidad o si, por el contrario, deben limitarse a una sola vez, como ya ocurre con la declaración de la jefa de Estado.

En concreto, el escrito plantea que el precise que los pedidos de información y las solicitudes de pruebas documentales solo puedan realizarse una vez, con el fin de evitar interpretaciones que permitan reiterar dichos actos procesales.

La solicitud, además, reitera la necesidad de que la sentencia sea notificada de manera formal a la defensa de la mandataria.

De fondo, busca que quede expresamente delimitado hasta dónde puede llegar la Fiscalía en sus diligencias mientras Boluarte ejerza la Presidencia.

