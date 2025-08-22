Defensa de Dina Boluarte solicita al Ministerio Público concluir investigaciones tras fallo del TC. (Foto: Presidencia)
Defensa de Dina Boluarte solicita al Ministerio Público concluir investigaciones tras fallo del TC. (Foto: Presidencia)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El abogado de la presidenta , , pidió que la Fiscalía concluya las investigaciones en las que ya se haya efectuado requerimientos de información, como consecuencia del del (TC).

sostuvo que debería llevar a cabo “un ejercicio de comparación y resultados” sobre las carpetas fiscales abiertas contra la mandataria y, en aquellos casos en que ya se hayan solicitado elementos probatorios, debería proceder a concluirlas.

LEA TAMBIÉN: Tras fallo del TC, Arana pide sancionar a fiscales y policías que allanaron casa de Boluarte

mencionó que son cinco las investigaciones abiertas que cumplen con esos criterios. Según Portugal, si ya se realizaron pedidos de prueba documental, se habrían cumplido las “tres reglas de actos de investigación” establecidas por el , lo que justificaría su cierre.

Además, reveló que en al menos uno de los casos en curso, la fiscal a cargo informó que la , Delia Espinoza, emitirá un pronunciamiento formal que será notificado a la defensa técnica.

LEA TAMBIÉN: TC ordena suspender las investigaciones contra Boluarte: implicancias y riesgos de la decisión

enfatizó que su defendida no se ha visto beneficiada con el fallo del . En sus palabras, “todo lo que está prohibido hacer ya se hizo en el caso de la presidenta”, dijo en RPP. Además, señaló que el ha determinado que existen vicios en las investigaciones y en la resolución que autorizó el allanamiento e incautación en su domicilio.

Como se recuerda el declaró fundada la demanda competencial presentada por el , estableciendo que las investigaciones fiscales no pueden continuar contra un presidente en funciones fuera de los supuestos contemplados en el artículo 117 de la Constitución por lo que las restantes se deben suspender hasta la culminación del mandato presidencial.

TE PUEDE INTERESAR

“Bon appétit, majestad”, la serie coreana que llega a Netflix como una aventura culinaria a través del tiempo
Línea 1: estaciones de Villa María, María Auxiliadora y San Juan están cerradas temporalmente
The Economist: ¿Se debe confiar en las calificaciones de cinco estrellas en Airbnb?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.