El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, pidió que la Fiscalía concluya las investigaciones en las que ya se haya efectuado requerimientos de información, como consecuencia del reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC).

Portugal sostuvo que la Fiscalía debería llevar a cabo “un ejercicio de comparación y resultados” sobre las carpetas fiscales abiertas contra la mandataria y, en aquellos casos en que ya se hayan solicitado elementos probatorios, debería proceder a concluirlas.

El abogado mencionó que son cinco las investigaciones abiertas que cumplen con esos criterios. Según Portugal, si ya se realizaron pedidos de prueba documental, se habrían cumplido las “tres reglas de actos de investigación” establecidas por el TC, lo que justificaría su cierre.

Además, reveló que en al menos uno de los casos en curso, la fiscal a cargo informó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitirá un pronunciamiento formal que será notificado a la defensa técnica.

Portugal enfatizó que su defendida no se ha visto beneficiada con el fallo del Tribunal Constitucional. En sus palabras, “todo lo que está prohibido hacer ya se hizo en el caso de la presidenta”, dijo en RPP. Además, señaló que el TC ha determinado que existen vicios en las investigaciones y en la resolución que autorizó el allanamiento e incautación en su domicilio.

Como se recuerda el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo, estableciendo que las investigaciones fiscales no pueden continuar contra un presidente en funciones fuera de los supuestos contemplados en el artículo 117 de la Constitución por lo que las restantes se deben suspender hasta la culminación del mandato presidencial.