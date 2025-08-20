La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, aclaró el alcance de la sentencia emitida por el colegiado sobre las investigaciones fiscales a la jefa de Estado, Dina Boluarte.

Según explicó, el fallo no suspende la totalidad de los procesos en curso contra la mandataria, sino únicamente las tres investigaciones que fueron materia de la demanda competencial: el caso Rolex, el caso Efficop y las muertes ocurridas durante las protestas.

“Lo que se ha determinado es que las tres investigaciones en materia de la demanda competencial son las que se han suspendido, porque ya se realizaron los actos de investigación que a criterio de la mayoría se pueden hacer durante el mandato, a fin de no interrumpir las labores del presidente de la República”, sostuvo en Canal N.

Entre los actos permitidos, Pacheco aclara que figuran la toma de declaraciones -que deberá hacerse en Palacio de Gobierno y máximo dos veces-, el reconocimiento de documentos, objetos y voces, así como pedidos de información o pruebas documentales.

En contraste, el TC prohibió allanamientos, incautaciones, intervenciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario y cualquier diligencia que implique vulnerar la investidura presidencial.

La presidenta del TC recalcó que la suspensión rige solo respecto a la presidenta, no a eventuales cómplices.

“La Fiscalía debe seguir investigando a quienes estén involucrados, porque nadie comete un delito solo”, dijo.

Respuesta a críticas

La titular del TC respondió a las críticas de la expresidenta del tribunal, Marianella Ledesma, quien calificó el fallo como un blindaje que genera impunidad y sugirió un pago de favores políticos.

“Hay dos grandes equívocos. La señora Dina Boluarte no nos eligió, fue el Congreso mediante concurso de méritos. No hemos entrado por ningún pacto político. Y no hemos dicho que no se puede investigar, hemos dicho que sí, pero con límites”, replicó.

Además, Pacheco aseguró que las diligencias realizadas hasta la fecha se mantienen válidas y que, al término del mandato presidencial, podrán retomarse las investigaciones pendientes.

“No se ponen en riesgo las pruebas. La señora Boluarte terminará su mandato ya con una serie de diligencias realizadas, algo que no ocurrió con anteriores expresidentes”, enfatizó.

Debate en el TC

La magistrada reconoció que la decisión no fue unánime y que hubo votos discrepantes.

“Siete personas no hemos estado de acuerdo en todo. El doctor Montagudo, por ejemplo, considera que se podría investigar casi todo, y yo no comparto esa postura. Pero la mayoría hemos coincidido en que había que poner límites claros”, indicó.

Finalmente, Luz Pacheco defendió que el fallo busca proteger la institución presidencial sin generar impunidad.

“Yo no estoy de acuerdo con la impunidad, pero sí defiendo que debe haber un respeto a las autoridades. Hemos condenado a cuatro expresidentes después de su mandato con pruebas recabadas; ahora, con mayor razón, si ya hay diligencias hechas durante el ejercicio del cargo”, concluyó.