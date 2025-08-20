El TC declaró fundada la demanda competencial que presentó el Ejecutivo y ordenó suspender las investigaciones contra Dina Boluarte. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión).
El TC declaró fundada la demanda competencial que presentó el Ejecutivo y ordenó suspender las investigaciones contra Dina Boluarte.
Carlos Hinostroza Sánchez
Tras varios meses en espera, el Tribunal Constitucional (TC) publicó el último martes su sentencia en torno a la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo para precisar en qué casos se puede investigar al presidente de la República.

