La Línea 1 del Metro de Lima informó esta mañana que los accesos principales a las estaciones Villa María, María Auxiliadora y San Juan permanecen temporalmente cerrados debido a un incidente ajeno a la operación del servicio.

A través de sus redes sociales, la empresa precisó que la circulación de los trenes se desarrolla con normalidad en los tramos comprendidos entre Villa El Salvador y Pumacahua, así como desde Bayóvar hasta Atocongo.

En ese sentido, exhortó a los usuarios a tomar las precauciones necesarias y a planificar sus viajes con anticipación mientras se resuelve la situación.

La concesionaria recordó que su prioridad es garantizar la seguridad y continuidad del servicio, e indicó que se encuentra coordinando con las autoridades competentes para restablecer el acceso en las estaciones afectadas lo antes posible.

Los usuarios pueden mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Línea 1 del Metro de Lima, donde se actualizarán los avances de la incidencia y cualquier medida complementaria para facilitar la movilidad de los pasajeros.