El Mercado Minorista N° 1 La Parada, en el distrito de La Victoria, será completamente modernizado gracias a un proyecto impulsado por la Municipalidad de Lima (MML), a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). La iniciativa busca convertirlo en un espacio seguro, ordenado y con infraestructura renovada.

En funcionamiento desde 1945, el mercado se consolidó como un punto estratégico de abastecimiento para Lima Metropolitana, reconocido por su variada oferta y tradición comercial. Sin embargo, el crecimiento desordenado y la débil gestión administrativa derivaron en problemas estructurales, sanitarios y de seguridad.

Ante esta situación, la comuna limeña y el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) impulsan un plan de modernización que contempla no solo la mejora de la infraestructura, sino también la formalización del comercio. El proyecto permitirá dignificar la labor de los vendedores, mejorar sus condiciones de trabajo y garantizarles la propiedad de sus puestos.

Durante la última sesión del Concejo Metropolitano, realizada el 14 de agosto, la regidora Lida Valdivieso, presidenta de la Comisión de Comercialización, y el gerente general de Invermet, Pablo Paredes, sustentaron la propuesta y la venta de los módulos del nuevo mercado. La iniciativa fue aprobada y la modalidad de adjudicación será anunciada en los próximos días.

“Buscamos transformar el actual mercado en un espacio digno, ordenado y funcional, eliminando el caos y la informalidad que afectan a la zona”, señaló Paredes. Añadió que el proyecto contribuirá a generar empleo, elevar los estándares urbanos y ofrecer un entorno limpio y seguro para comerciantes y clientes.

Un proyecto con visión integral

El nuevo mercado será construido bajo un modelo innovador y sostenible, orientado a mejorar la calidad de vida de los comerciantes, optimizar la experiencia de los clientes y generar un impacto positivo en el entorno urbano y social, posicionándolo como un motor de desarrollo económico y bienestar comunitario.

La iniciativa, que empezó en marzo de este año con un proceso de formalización de los comerciantes actuales, amparado en la Ordenanza Municipal N° 2720 y sus respectivas prórrogas, ha permitido que puedan proteger su esfuerzo además de obtener seguridad jurídica, acceso a créditos y a condiciones más favorables para su crecimiento económico.

Con una inversión estimada de S/300′000,000, el proyecto contempla la venta de puestos del nuevo mercado priorizando a los comerciantes arrendatarios y brindándoles la primera oportunidad de adquisición. Los puestos que queden disponibles serán ofrecidos a nuevos interesados a través de una subasta pública, asegurando un proceso transparente y competitivo.

La construcción del nuevo mercado estará respaldada por un fideicomiso que garantizará la protección de los recursos y la continuidad de la obra, evitando paralizaciones en cualquiera de sus etapas.

Traslado temporal de comerciantes

Asimismo, para garantizar la continuidad de las actividades comerciales durante la ejecución de las obras, previstas para iniciar a fines de este año, los comerciantes serán trasladados temporalmente al Parque del Migrante, un espacio que será acondicionado con la infraestructura, seguridad y servicios necesarios, evitando afectaciones a sus ingresos y vínculos con la clientela.

¿Cómo será por dentro?

El nuevo mercado contará con dos niveles, donde se distribuirán más de 2,500 puestos de venta de abarrotes, productos frescos, comidas y artículos misceláneos. Se proyecta además un tercer nivel con áreas recreativas, promoviendo un enfoque comunitario.

Los puestos tendrán dimensiones de 6.25 m², 11.25 m² y 14.50 m², adaptados a diferentes necesidades comerciales. Además, habrá mejoras en la estructura y funcionamiento del mercado, estacionamientos para comerciantes y clientes, acceso a servicios públicos, limpieza y gestión de residuos, espacios para descarga y almacenamiento de mercadería, entre otros.