Diego Montoya, gerente comercial, de Marketing y Comunicaciones de Alianza Lima, comentó a Gestión que la Alameda Blanquiazul se encuentra en una etapa inicial y ha habido conversaciones con Promperú, la Municipalidad de La Victoria y Municipalidad de Lima para su ejecución.

“Va a ser un proyecto similar a lo que tiene Boca Juniors con ‘Caminito’. Hay diversas entidades interesadas en promoverlo. La Alameda Blanquiazul será beneficiosa para la La Victoria. Uno ve las calles con casas de dos a tres pisos, rooftops donde se vende alimentos, bebidas y productos. Apuntamos al bien de la comunidad y al crecimiento del club”, sostuvo.

Alameda Blanquiazul conectará con el Museo Alianza Lima y las instalaciones del Alejandro Villanueva. Foto: GEC

Montoya explica que la Alameda Blanquiazul se extenderá por la Calle San Cristóbal —arteria que empalma con la puerta principal de la tribuna Occidente— hasta la Vía Expresa. En diálogo con RPP, reconoció que “depende de los municipios” la implementación de la ruta, pero calcula que “en un año ya estará totalmente operativa”.

Un trabajo pendiente para sacarle rédito al bulevar íntimo —reconoció Montoya— es el diálogo con los negocios aledaños para que se formalicen y participen en el proyecto turístico de Alianza Lima.

El impacto comercial del nuevo tour en Matute

La Alameda Blanquiazul conectará con el Museo Alianza Lima, el cual —en palabras de Montoya— estará dentro del estadio de Matute a un largo plazo.

De momento, la apuesta va por mejorar el Tour Estadio Alejandro Villanueva de cara a los 125 años de la institución. Montoya detalló que en 2024 dicho paquete trajo ganancias por más de S/ 800,000. Este año proyectan superar por lejos estas cifras, apostando por una experiencia inmersiva 3D que se sumará a los paseos por la instalaciones de Matute y su sala de trofeos.