La Alameda conectará el estadio con el Museo Alianza Lima en un ambicioso proyecto comercial. Foto: Julio Reaño/GEC
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El Club Alianza Lima alista una nueva experiencia gastronómica y cultural para sus hinchas y, sobre todo, turistas: ‘Alameda Blanquiazul’; espacio en el que se integrarán las decenas de negocios en la periferia del estadio Alejandro Villanueva - Matute.

