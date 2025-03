“Si bien es cierto hemos llegado por el camino más largo, ha sido también el camino más rentable”, afirma Cabada, quien precisa que, por las tres fases disputadas recibirán US$1.5 millones, adicional a los US$3 millones que han ganado por su ingreso a la etapa de grupos de la Copa Libertadores.

Esto hace que Alianza Lima acumule a la fecha unos US$4.5 millones, muy aparte de lo que han recaudado en taquilla, que representa aproximadamente un 30% más de lo que genera un partido de la liga peruana.

Aunque tienen una posición financiera sólida, los recursos captados por la competición internacional tendrán un efecto positivo para el club íntimo, por lo que ya han definido hacia donde irán estos recursos.

“Lo que vamos a hacer con este dinero es por un lado subsanar algunas situaciones heredadas de costos, también tenemos que honrar algunas obligaciones no cubiertas en el 2024, y hacerle frente a algunos montos que tampoco fueron provisionados oportunamente“, especificó a este medio.

Asimismo, estos premios económicos conseguidos han hecho revisar al alza la perspectivas de ingresos del equipo íntimo, que esperan un crecimiento de aproximadamente 15% para este 2025. Esto también se está logrando porque se están volviendo más eficiente en la gestión del club, pues el valor de la plantilla actual es un 20% menos que la del año pasado. Además, al ser la marca de fútbol deportiva más importante del país, están buscando seguir capitalizando este activo.

Fernando Cabada, administrador concursal de Alianza Lima, revela los proyectos de inversión que evalúan. Foto: difusión ×

“Hoy en día somos un fondo nuevo, que es Aliancistas del Perú, que está representado por Jorge Zúñiga, que está haciendo las cosas bien y ha empezado a ver oportunidades. Lo que se quiere es darle un toque más corporativo y una mejor organización al club, para poder estar al servicio de la parte deportiva y que estos resultados puedan ser más sostenidos”, anotó.

Por el lado de nuevos sponsors, el administrador concursal mencionó que han recibido entre dos a tres propuestas, ya sea para el primer equipo, fútbol femenino y vóley, las cuales vienen analizando, ya que también buscan que las empresas que los acompañen compartan los mismos valores del club.

Los proyectos de inversión en cartera

Fernando Cabada también mencionó que tienen una cartera de proyectos de inversión que constantemente están analizando, que van desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) hasta mejoras en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). Sin embargo, son cautelosos en tomar alguna decisión, aunque afirma que buscan sacar adelante ambos.

“Nosotros sí queremos pensar a largo plazo, que es sí o sí tener el CAR y tenemos dos a tres proyectos en ese sentido. Por otro lado, Matute tiene que permanecer, mejorar y crecer, porque cada vez hay más hinchas y necesitan espacios, entonces sí estamos revisando algunos proyectos. Algunos requieren hacer unas mejoras, solucionar unos temas previos y otros los estamos revisando porque podrían dejarte el estadio parado un tiempo”, reveló el administrador concursal.

En esa línea, afirmó que tienen algunos proyectos más sencillos que pueden sacar adelante en el corto plazo, mientras que los de mayor inversión se encuentran encaminados. “Estamos cercanos a tener una noticia positiva que nos permita avanzar con el CAR, en cuanto al estadio no podemos realizar una obra como la que quisiéramos, pero sí la estamos viendo y contemplando”, dijo.

Finalmente, añadió que están impulsando nuevamente sus divisiones menores, ya que es una parte de las líneas de ingresos que tiene el club, como son la venta de jugadores y derechos de formación. Por ello, un paso previo al CAR será el de encontrar espacios para que puedan entrenar sus canteranos.

Renuncia al Comité de Dirección de la Liga 1

El 6 de marzo, Fernando Cabada envió un oficio a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para comunicar su renuncia al Comité de Dirección de la Liga 1, así como que se retire la participación del club Alianza Lima de dicho organismo.

Al respecto, indicó que su decisión no tiene vinculación alguna con ningún tema en particular con la FPF ni con sus miembros. “Puedo dejar en claro que nuestra decisión se basa únicamente en la necesidad de priorizar el proceso de renovación y gestión institucional que estamos desarrollando en la interna, especialmente porque -como lo he mencionado anteriormente- hemos hallado varios problemas que requieren urgente atención y que se arrastran de los últimos meses y de años pasados incluso. Hay muchísimas cosas que corregir y que construir para el Club”.