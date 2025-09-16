El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República un proyecto de ley donde solicita la autorización para que la presidenta Dina Boluarte viaje a Estados Unidos entre el 21 y 25 de septiembre de este año.

El documento señala que la jefa de Estado participará en las principales actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realizarán el 22, 23 y 24 de este mes en Nueva York.

“Cabe recordar que el Perú es Estado miembro fundador de la ONU (...) la Asamblea General es la instancia de representación más amplia, con una relevancia singular para la elaboración de las políticas de la ONU, así como para el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación”, reza el pedido.

De prosperar, sería el sexto viaje de Dina Boluarte en lo que va de 2025: ya fue a Suiza, El Vaticano, Ecuador, Francia, Japón e Indonesia.

Dina Boluarte en El Vaticano, para la entronización de León XIV. Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

¿Apoyará el Congreso a Dina Boluarte?

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, cuestionó el nuevo pedido de la mandataria Dina Boluarte, y aseguró que su bancada “votará en contra del viaje”.

“De ninguna manera (lo apoyarán) porque las veces que ha salido no ha dado resultados. ¿Para qué han servido?“, mencionó.

Ernesto Bustamente (Fuerza Popular) consideró que el viaje a la Asamblea General de la ONU “es de suma importancia”, y prevé que el pedido se debatirá en los próximos días en el Congreso ya que la próxima semana será de representación.

En tanto, Wilson Soto (Acción Popular), reconoció las travesías de Boluarte Zegarra en el extranjero ya que “trajeron acuerdos bilaterales provechosos para Perú”.