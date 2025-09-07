La presidenta Dina Boluarte aseguró que los peruanos están gastando más “porque su capacidad adquisitiva ha mejorado”. (Fuente: Andina)
La presidenta Dina Boluarte aseguró que los peruanos están gastando más “porque su capacidad adquisitiva ha mejorado”. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

La presidenta Dina Boluarte afirmó que el desempeño de la economía de Perú en la primera mitad del 2025 estuvo apoyado principalmente en el consumo de los hogares. Sin embargo, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y los especialistas evidencian un análisis más profundo de los datos.

TE PUEDE INTERESAR

Ingresos de trabajadores en Lima tocan su mayor nivel desde 2019: ¿tendencia al alza?
Gasto de los hogares creció, pero con menos fuerza: ¿en qué usaron la tarjeta en julio?
Dina Boluarte se pronuncia tras críticas por aumento de sueldo: ¿qué dijo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.