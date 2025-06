Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 2024, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo se situó en S/ 1,765; incrementándose en 5.5%, respecto al año anterior. Pese a este ligero aumento, los peruanos seguirían considerando que su salario no les alcanza para cubrir sus gastos del mes.

De acuerdo con el reciente estudio “¿Qué pasa con el salario?" de Bumeran, el 84% de peruanos indica que el sueldo que percibe no es suficiente para afrontar las necesidades básicas, frente a un 16% que considera que sí les alcanza.

¿Por qué no les alcanza el dinero?

Diego Tala Tala, director comercial de Bumeran, explicó que la percepción de que el salario no alcanza está muy conectada con lo que viven día a día muchas personas en el país.

Aunque la inflación se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses y algunos precios, como los de ciertos alimentos, han mostrado ligeras bajas, esto no ha sido suficiente para aliviar el peso del gasto mensual.

“El 84% de los talentos afirma que su sueldo no cubre sus necesidades básicas y esto se debe a que gran parte de sus ingresos se destina no solo a alimentación, sino también a vivienda, transporte, educación y deudas, lo que deja poco margen para imprevistos o ahorro”, detalló.

Isabel Sánchez Jugo, profesora de Administración de la Universidad del Pacífico, mencionó que, si bien nuestro país tiene un salario mínimo bastante bajo en comparación de la región, esta percepción respondería más a un fenómeno conductual.

“El peruano, en general, no ahorra y vemos el ahorro como lo que nos sobra. Si pensamos así, ganemos lo que ganemos nunca nos va a sobrar, por que terminaremos gastando el dinero en cosas que no son necesidades básicas. El ahorro debe ser programado mes a mes y debe asignársele un porcentaje de la remuneración mensual”, argumentó.

Dicho esto, es importante entender qué perciben los peruanos como necesidades realmente básicas.

LEA TAMBIÉN: Estas son las 22 empresas que pagan 18 sueldos de utilidades a sus trabajadores

¿En qué gastan su salario los peruanos?

El estudio señaló que la alimentación figura como el gasto principal de los peruanos con un 17%. Le siguen vivienda (14%), educación (13%), transporte (13%), deudas (12%) , salud (12%), vestimenta (8%), recreación (7%) y otros gastos (4%) en la última posición.

Tala Tala mencionó que los peruanos destinan la mayor parte de su salario a cubrir necesidades básicas y obligaciones financieras, tal como precisa el estudio.

“Este patrón de consumo muestra que los ingresos de los talentos se enfocan, principalmente, en garantizar las condiciones mínimas de vida y cumplir con compromisos financieros”, resaltó.

Al respecto, Sánchez dijo que un escenario que ocurre a menudo es que, cuando una persona recibe una mejora salarial, sus gastos también suben. Entonces, en lugar de ver el aumento como una oportunidad para ahorrar o pagar deudas, el peruano suele gastarlo en cosas no tan necesarias.

“Otra cosa es que las personas suelen no tomar en cuenta los pequeños gastos que hacen a diario, como taxis, café, dulces, entre otros. Estos, denominados gastos hormiga, no son tomados con la importancia que deberían y al final del mes pueden terminar siendo un cuantioso monto”, agregó.

¿En cuánto tiempo se gastan su salario?

Asimismo, comentó que el sueldo mensual de la mayoría de los trabajadores en Perú se consume en muy poco tiempo. “El estudio reveló que el 50% gasta la totalidad de su sueldo en una semana o menos. Un 25% lo destina por completo al momento de cobrar, un 17% lo gasta en menos de una semana y un 8% en una semana exacta”, sostuvo el ejecutivo.

Esto quiere decir que, solo un 12% logra que su salario le alcance para todo el mes, “lo que evidencia la presión financiera que enfrentan las familias y la limitada capacidad de planificación económica a mediano plazo”, añadió.

Poca cultura de ahorro

Tala Tala indicó que la percepción de insuficiencia salarial tiene un fuerte impacto en la cultura de ahorro en el país. El 84% de los trabajadores declara que no puede ahorrar con el salario que recibe, precisó el estudio.

“Solo el 16% logra ahorrar, y en su mayoría, guardan porcentajes muy reducidos de su ingreso. La alta carga financiera y la falta de ingresos suficientes generan una cultura económica centrada en la sobrevivencia más que en la planificación a futuro”, detalló el experto.

Tras hacerse la pregunta de, ¿por qué no ahorran los talentos? un 49% de encuestados consideró que no ahorra por que su sueldo no les alcanza; el 20% porque tiene muchas deudas; el 18% porque tiene muchos gastos; el 10% indica que debe cubrir sus necesidades básicas; el 2% menciona que prefiere usarlo para comprar cosas; y el 1% argumenta que no tiene el hábito de ahorrar.