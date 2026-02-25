Antes, la falta de respuesta del regulador extranjero podía dejar sin efecto la solicitud de organización (Foto: iStock)
Antes, la falta de respuesta del regulador extranjero podía dejar sin efecto la solicitud de organización (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Los recientes cambios al Reglamento de Autorización de Empresas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) introducen una simplificación en el proceso de organización de entidades financieras, sin reducir los estándares de evaluación.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.