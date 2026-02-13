Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada oportunidad.

Con febrero, son cinco meses consecutivos sin movimiento en el indicador.

El banco sustentó su decisión, en primer lugar, en la variación de precios. En enero, la tasa mensual de inflación fue de 0.10%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 0.04%.

Además, la tasa de inflación total a doce meses aumentó de 1.5% en diciembre a 1.7% en enero. En tanto, la tasa de inflación sin alimentos y energía a doce meses subió de 1.8% en diciembre a 2% en enero.

BCRP mantuvo su tasa de interés de referencia en 4.25%. (Fuente: Andina)

Como segundo punto, el banco señala que las expectativas de inflación a doce meses disminuyeron de 2.1% en diciembre a 2% en enero, en el centro del rango meta.

En tercer lugar, el BCRP proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta en los próximos meses; y estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de prospección.

Como cuarto punto, la autoridad monetaria destaca que la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, y que los indicadores adelantados a enero continúan mostrando un buen desempeño. A su vez, casi todos los indicadores de situación actual y de expectativas se mantuvieron en el tramo optimista, añade.

Finalmente, y como diagnóstico que varía con respecto a los reportes previos, el BCRP afirma que “las perspectivas de la actividad económica mundial para este año apuntan hacia un crecimiento mayor al previsto y términos de intercambio excepcionalmente favorables para nuestra economía”.

Los términos de intercambio indican la relación entre los precios de las exportaciones y los precios de las importaciones de un país.

La expectativa del BCRP refleja un alto optimismo, considerando que el rally de los metales preciosos tuvo un traspié tras el nombramiento de Kevin Warsh por parte de Donald Trump para presidir la Fed.

Sin embargo, en lo que va del 2026, el cobre viene subiendo 2.73%, cerrando ayer en US$ 5.949 la libra, mientras que el oro escaló 13.96% en el año, llegando a 4,923.70 la onza, al finalizar el jueves.

Para las personas, términos de intercambio excepcionalmente altos significa que ingresarán más dólares al país, lo que genera presiones a la baja para el precio del billete verde, sostuvo Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

La entrada de dólares generará presiones a la baja sobre el tipo de cambio. (Foto: USI)

“(Un menor precio del dólar) podría ayudar (a las personas) a amortizar una deuda (en moneda extranjera) o a realizar una compra (de un bien denominado en dólares)”, señaló el economista.

De igual modo, los altos términos de intercambio favorecen el desarrollo de todas las actividades alrededor del sector minero, como proveedores de diversos productos o servicios. Y en estos rubros se pueden generar más puestos de trabajo, añadió Falen.

Silvana Caro, miembro del equipo de Asset Management de Intéligo, aseveró que el BCRP se encuentra en una posición “cómoda”. “Si bien la inflación mostró un leve repunte en enero, se mantiene acotada y consistente con un proceso gradual de convergencia hacia el centro del rango meta, mientras que las expectativas continúan bien ancladas”, expresó.

“La combinación de inflación controlada, expectativas estables y una economía resiliente reduce la urgencia de realizar ajustes en la tasa de referencia en el corto plazo”, agregó la analista.