Según la firma de riesgos, además de los altos términos de intercambio que impulsan la economía peruana, el desempeño de los bancos también se verá favorecido por un mercado laboral dinámico que mantendrá el ingreso de los hogares y la demanda de crédito.

La calidad de los activos de los bancos mejorará, según la agencia calificadora, ya que un mayor apetito por el riesgo se verá favorecido por el bajo desempleo y el aumento de los salarios reales, mientras que el crédito crecerá en torno al 7% durante el período de perspectiva.

“La exposición a préstamos vencidos en Perú caerá desde el umbral del 3% en 2026, lo que refleja las estrategias de reducción de riesgo de los bancos y el crecimiento del crédito en torno al 6% en 2026 y 8% en 2027”, precisa el estudio.

El crédito crecerá en torno al 7% durante el período de perspectiva (2026-2027), según Moody's. (Foto: Andina)

Rentabilidad

Según Moody’s, con ingresos netos por activos tangibles de un sólido 2.5% (a diciembre de 2025), los bancos seguirán invirtiendo en innovación y ofertas digitales. A su vez, mayores ganancias en el margen de interés neto respaldarán la rentabilidad (6.2% en diciembre de 2025), mientras que los costos por provisiones aumentarán en consonancia con la expansión de la cartera y la profundización del crédito.

“Los bancos probablemente mantengan altos pagos de dividendos, respaldados por una sólida generación de utilidades y crecimiento del crédito. El elevado ratio de capital regulatorio total que mantuvieron los bancos de Perú durante los últimos tres años seguirá ofreciendo una protección sólida para mitigar pérdidas en períodos de crecimiento”, afirma la calificadora.

Es decir, el posible alivio para los que poseen acciones de bancos serían los futuros altos dividendos.

Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, estimó que los pagos de dividendos que darán los bancos en marzo o abril de este año, correspondientes a los resultados del 2025, probablemente “sean mucho mejores” que lo recibido el año previo.

“Con respecto al 2026, va a depender mucho de cómo viene el entorno internacional y cómo viene el tema político local”, comentó Chang, haciendo énfasis en que el sector financiero es procíclico (existe una alta correlación positiva entre el ritmo de crecimiento económico y el rendimiento de los bancos).

En tal sentido, refirió que el resultado de la economía peruana podría afectarse, por ejemplo, si los precios de los metales no se mantienen altos como ahora durante este año. En ese caso, el PBI crecería “algo por debajo del 2025, pero sin llegar a caer al ritmo del 2024”, expresó.

Inversionistas recibirían en marzo o abril un pago de dividendos mayor al del 2025. (Foto: Andina).

El economista sostuvo además que la repartición de ganancias sirve como una señal al mercado de que “la empresa va bien”, y que la decisión depende de cada banco. En el caso del BCP, por ejemplo, esa “señalización” hacia los accionistas estaría viniendo más por el lado de inversiones en el exterior (lo cual no quiere decir que no distribuyan ganancias), mientras que otras instituciones sí estarían priorizando más la retribución a sus socios en lugar de nuevas inversiones, afirmó.