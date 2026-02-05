Así lo dio a conocer el superintendente encargado de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Carlos Rivero, durante su presentación en un evento organizado por la Sociedad Nacional de Industrias.

“El mercado de fondos mutuos ha pedido a la SMV que revise algunos atributos para optimizar el producto”, señaló.

Dicho pedido fue confirmado por Fernando Osorio, secretario general de la Asociación de Administradores de Fondos Mutuos.

La SMV ha decidido incluir en su agenda temprana de los próximos dos años una revisión integral de diversos aspectos regulatorios vinculados a los patrimonios autónomos que incluye a los fondos mutuos, manifestó.

Agenda

“Se trata de una agenda de trabajo con un horizonte de dos años que busca actualizar normas que si bien han demostrado ser eficientes, no han sido ajustadas desde hace varios años”, dijo Osorio.

De acuerdo con el ejecutivo, la revisión apunta a introducir mejoras que van desde aspectos operativos hasta la ampliación de alternativas de inversión, así como la evaluación de límites de inversión que hoy podrían resultar excesivamente restrictivos.

“Entre los posibles temas a evaluar figuran los requisitos para la inversión en el extranjero y la optimización de los plazos y mecanismos para el rescate de cuotas y retiro de dinero, con el objetivo de hacer más eficiente la gestión de liquidez”, detalló.

SUPERINTENDENCIA DE MERCADOS DE VALORES, SMV FACHADA | Foto: GEC

Asimismo, explicó que la SMV analizaría los procedimientos de rescate y la oferta de productos dirigidos a inversionistas institucionales. Estos partícipes, al ser considerados conocedores del mercado y dispuestos a asumir mayores riesgos, podrían operar con menos restricciones que los inversionistas minoristas, quienes continúan siendo el objetivo principal de protección de la norma actual, advirtió.

Osorio enfatizó que muchos de estos planteamientos se discuten desde el 2020 y son ampliamente conocidos por el mercado, lo que facilitaría su implementación en esta nueva etapa de revisión regulatoria, cuyo nuevo marco norma está programado para ser entregado en setiembre.

Inversionistas

Rolando Luna Victoria, gerente de inversiones de Fondos Mutuos de Faro Capital, mencionó que, pese a no formar parte de este gremio, esa firma ha sostenido reuniones con el regulador para comentarle algunos ajustes que podrían favorecer la evolución o manejo de los fondos.

Además, resaltó el mayor ingreso de inversionistas en las primeras semanas del año. “Pese a la reciente caída en los precios de los commodities, el mercado accionario ha logrado atraer a un mayor número de participantes”, enfatizó.

No obstante, alertó que esto también expone un reto importante para el sistema, pues una parte del segmento retail aún carece de la experiencia necesaria para enfrentar episodios de volatilidad.

Peruanos prefieren dólares ante la incertidumbre del sol.

Turno de fondos de inversión

La agenda incluye también la revisión de los fondos de inversión, sobre los que se evaluará la posibilidad de impulsar fondos semiabiertos, con ventanas periódicas de apertura para ofrecer liquidez antes de su vencimiento, dijo Fernando Osorio.

Paralelamente, se revisarán las exigencias operativas y de reporte que enfrentan las administradoras, que actualmente informan diariamente el detalle de inversiones y carteras, indicó.

Algunos de estos límites y obligaciones podrían ajustarse para optimizar la gestión operativa en un mercado en constante crecimiento, acotó.