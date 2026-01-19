Las personas se ven atraídas por el buen rendimiento de los fondos mutuos. Y además influye la baja de las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo. Foto: GEC.
Las personas se ven atraídas por el buen rendimiento de los fondos mutuos. Y además influye la baja de las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

El mercado de fondos mutuos en Perú tuvo un buen año el 2025, sobre todo los que invirtieron en renta variable. Ello ha generado un mayor interés de las personas en apostar por este instrumento de inversión.

TE PUEDE INTERESAR

Nuevos inversionistas de fondos mutuos apuestan a seguro: ¿qué ganancia obtienen?
Fondos mutuos que invierten en China ya son lo más rentable, ¿quiénes ganan más en 2025?
Fondos mutuos: ¿Qué son y qué tan rentables son para ganar dinero en el Perú?
Fondos mutuos: esta es la apuesta de 20,000 inversionistas en fondos de fondos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.