Los fondos mutuos que invirtieron en acciones (renta variable) fueron los que registraron una mayor rentabilidad, de 34% en promedio , según el último reporte de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú, con datos a diciembre del 2025 (ver cuadro).

Haciendo un zoom a los fondos mutuos con mayor rentabilidad en el 2025, el ranking lo lideró el fondo VanEck El Dorado Perú ETF, con una rentabilidad de 64.6%, seguido por Credicorp Capital Acciones, el cual rentó 50.8%; mientras que Promoinvest fondo selectivo tuvo una renta de 48.9% (ver cuadro).

El buen rendimiento de los fondos mutuos generó que el patrimonio total administrado sume S/ 58,720 millones al cierre del 2025, un 21.7% superior a los S/ 48,221 millones del cierre del 2024 (ver cuadro).

LEA TAMBIÉN: Más afiliados a las AFP invertirán en fondos sin fin previsional el 2026 por beneficio tributario

Los resultados positivos de los fondos mutuos se deben a que la renta variable ha tenido una performance extraordinaria, principalmente en los mercados emergentes, destacó Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance.

“Esto se debe a un escenario macroeconómico relativamente benigno, donde las tasas de interés siguen bajando, con inflación controlada, economías creciendo más de lo que se esperaba y con un rally de commodities”, detalló Rebolledo.

Para este año las condiciones siguen siendo auspiciosas “Creo que los países emergentes van a verse beneficiados por el rally de commodities”, proyectó el especialista.

Aumentan inversionistas de fondos mutuos

El buen rendimiento de los fondos mutuos ha generado un mayor interés de las personas. Al cierre del 2025 se registraron 490,012 inversores, lo cual implicó la llegada de 72,587 nuevos inversores el año pasado.

Y en diciembre último se registró el mayor aumento mensual de inversores en fondos mutuos de todo el 2025, con 7,670 incorporaciones (ver cuadro).

Las personas se ven atraídas por el buen rendimiento de los fondos mutuos. Y además influye la tendencia a la baja de las tasas de interés de los depósitos a plazo fijo, por lo que los inversores buscan en los fondos mutuos una alternativa con un mayor retorno, destacó Paul Rebolledo.

Asimismo, refirió que si bien el perfil mayoritario de los inversionistas peruanos es conservador, en el último tiempo surge “un nuevo tipo de inversionista más joven, el cual con pocos montos está entrando a renta variable”, apuntó.

Por otro lado, mencionó una estrategia según el perfil del inversor. “Si soy conservador y necesito el dinero en seis meses, entonces no recomiendo renta variable. En cambio, si tengo un excedente que puedo guardar por tres a cinco años, allí puedo darme el lujo de estar en renta variable”, apuntó Rebolledo.