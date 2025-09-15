"No tengo comunicación con la presidenta (Boluarte)", dijo el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a su salida del Congreso, este lunes 15 de setiembre. Foto: difusión
"No tengo comunicación con la presidenta (Boluarte)", dijo el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a su salida del Congreso, este lunes 15 de setiembre. Foto: difusión
El gobernador regional de Ayacucho, , informó este lunes que entregó un regalo al presidente del Congreso, , tras un encuentro en torno a los que se disputarán en noviembre de este año en Ayacucho y Lima.

“Hemos traído un pequeño presente al presidente del Congreso porque nos ha facilitado tener un espacio para el lanzamiento de los Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025″, dijo a la prensa.

Oscorima reiteró que la infraestructura en su región, que será empleada para estos certámenes deportivos, están “entre el 70% y 80% de avance”.

Oscorima respalda a Dina Boluarte

, pero “por lo poco” que la conoce, puede asegurar que “sabe lo que hace” —en referencia a su reciente anuncio para respaldar el octavo retiro de fondos de la AFP—.

“Es problema de ellos”, resaltó, al ser consultado sobre el cambio de discurso del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, respecto a la liberación de aportes en la AFP.

Finalmente, el (amigo cercano, en quechua), manifestó que no participará en las elecciones generales del 2026. “Ya cumplí con mi ciclo”, expresó, implicado en el .

