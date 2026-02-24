Este resultado cobra relevancia al ver que el 82.2% de los instrumentos, unos 231 de 283, logró rendimientos por encima de la inflación mensual (0.1%), según el ranking de la consultora.

Al cierre del 2025, menos de la mitad (46%) de las alternativas estudiadas consiguió superar en rentabilidad a la inflación (1.5%).

En el primer mes del 2026, se observó un mejor desempeño en los instrumentos denominados en soles, que alcanzaron un retorno promedio de 2.6%, por encima de los activos en dólares, que registraron ganancias de 1% en el mismo periodo. Con ello, las alternativas en divisa extranjera cambiaron la tendencia de pérdidas reportada al cierre del año pasado (-3.2% en promedio).

Más rentables

En el segmento de renta variable, las acciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) lideraron ampliamente con un avance promedio de 21.4%.

La bolsa limeña mostró una subida interesante, impulsada por acciones vinculadas a metales, que en los últimos días del mes sufrieron una corrección en el precio, dijo Jorge Espada, managing partner de Valoro Capital.

Al cierre de enero, el oro y la plata retrocedieron 10.2% y 26.5% diario, respectivamente. Pese a ello, el alza mensual fue de 12% y 16.9%, en cada caso.

Marco Contreras, head of Research de Kallpa SAB, enfatizó que la BVL ha sido una de las más rentables incluso a nivel global, favorecida por la continuidad de precios elevados de metales y un buen desempeño de empresas de demanda interna.

El índice S&P500 -referente de la bolsa de Nueva York- ganó 1.45% en enero, mientras que la bolsa europea subió 4%. En la región, los retornos fueron elevados, la bolsa colombiana ganó 19.6%; la de Brasil, 12.5% y la de Santiago subió casi 9%.

Fondos

Por su parte, los fondos de AFP registraron ganancias promedio de 5%, según el ranking. El fondo 3 -compuesto por instrumentos de mayor riesgo- lideró el desempeño con un rendimiento de 10.3% en enero.

Según Espada, la participación de la plaza limeña en el fondo 3 del portafolio de las gestoras previsionales permitió que se beneficiaran del buen desempeño al inicio del año.

En el caso del fondo 0, todas las administradoras alcanzaron un rendimiento similar de 0.4%.

Asimismo, los fondos mutuos registraron una ganancia promedio de 1.2% durante el mes. En esta categoría, los resultados fueron variados, con rendimientos que oscilaron entre -5.9% y 22.3%.

Para Contreras, los fondos compuestos principalmente por renta variable debieron liderar los retornos dentro del grupo de fondos mutuos.

Por instrumento

El ranking estuvo liderado por los valores que integran el MSCI Nuam Perú General y Perú Select, índices que alcanzaron una rentabilidad de 21.8% y 24.9%, respectivamente, en el mes.

Otra de las alternativas más rentables fue el ETF de El Dorado SAF, considerando el tipo de cambio, indica la consultora. Este vehículo de inversión concentra su estrategia en instrumentos con características idénticas o sustancialmente similares a los componentes listados en la BVL.

En el top 10 de los más rendidores, están también los fondos mutuos de acciones de Sura (18.2% en el mes), de Interfondo (17.1%) y de Credicorp (16.8%).

Depósitos

Por el lado de la renta fija, los instrumentos en soles reportaron una ganancia promedio de 4.5%, mientras que los instrumentos en dólares obtuvieron un rendimiento de 1.2%, lo que muestra una preferencia por activos en moneda local.

Si bien los instrumentos más conservadores, vinculados a bonos, han mostrado un buen rendimiento, el inicio de año ha favorecido más a las acciones y los vehículos que invierten en ellas, comentó Contreras.

Los depósitos a plazo mantuvieron retornos moderados. En soles alcanzaron un rendimiento de 0.3%, ligeramente superior al obtenido por los ahorros en moneda estadounidense. Este desempeño es muy distinto al registrado por las cuentas de plazo fijo en el 2022, cuando las tasas de interés se acercaron al 10%, comentaron los especialistas.

En cuanto a divisas, el desempeño promedio fue de 0.6%, impulsado por la apreciación del euro, que registró una variación positiva frente al sol. El dólar, en contraste, cerró el mes sin cambios respecto del periodo previo.

Los analistas sostuvieron que el tipo de cambio, a pesar de la senda bajista del dólar en el año pasado, se mantuvo en niveles similares durante el primer mes del 2026, lo que no provocó retornos tan diferenciados por moneda.

Retorno moderado en próximos meses

El escenario político-electoral interno y las políticas globales conducen a una estimación algo conservadora de los analistas.

Persiste una volatilidad internacional por factores como las políticas comerciales de Donald Trump, nuevos aranceles y movimientos en los precios de los metales, enumeró Marco Contreras, de Kallpa SAB.

Son variables que deben seguir monitoreando pues podrían tener un impacto en la bolsa local y en todos los instrumentos que incluyen renta variable en el portafolio, señaló.

Para Jorge Espada, de Valoro Capital, el panorama local tampoco es muy claro y ya viene generando oscilación en la cotización del dólar.

El avance de estos instrumentos podría continuar, aunque a un ritmo más moderado que el visto en el primer mes del año, estimó.