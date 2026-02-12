Ese proceso, además, podría conducir a la eventual fusión o compra de alguna corredora pequeña, afirmó Mario Persivale, presidente de ASAB, quien, en entrevista exclusiva con Gestión, también analiza las implicancias de la fase electoral en el sector.

¿Cómo afectará la etapa electoral al mercado de valores local?

El entorno electoral siempre afecta en todos los países. Eso empezará cuando las encuestas tomen forma y se vean tendencias importantes de algún candidato. Si se consolidan candidatos pro mercado, la bolsa tiende a subir

Mario Persivale, presidente de ASAB

Mercados globales

¿Cómo se están preparando las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB) de cara a las elecciones?

Principalmente, es recomendar diversificación y acciones líquidas (a los clientes). La idea es tener una exposición a mercados globales, irte a Nueva York (por ejemplo)...ir a transar acciones a otros mercados. Hoy (como inversionista peruano) tienes todas las herramientas para lograr una diversificación global a través de las SAB..

Pero, cómo empresas, ¿las casas de bolsa tomarán algunas medidas?

Seguramente algunas SAB van a tomar como estrategia aconsejar a sus clientes migrar un porcentaje de sus inversiones a otros mercados, hasta que se modere la volatilidad en el mercado peruano, hasta que se estabilice. Eso depende de la estrategia de cada SAB.

Pero como gremio (como presidente de ASAB) lo único que puedo decir es una recomendación de mirar las inversiones a largo plazo. Ya vimos que las elecciones pasadas (del 2021) fueron, en el corto plazo, negativas en cuanto a los rendimientos del Índice (General) y de la bolsa peruana. Sin embargo, en el tiempo las empresas siguen funcionando, siguen rentabilizando, siguen abriendo nuevos frentes.

¿Cómo afrontarán las SAB la integración de nuam (de las bolsas de Perú, Chile y Colombia)?

La plataforma de renta fija ya fue lanzada. La de renta variable va a salir a fines de febrero. Las SAB ya están listas, todas, para transar en este nuevo módulo. Iba a lanzarse antes, pero hubo ciertas demoras en Colombia, según tengo entendido.

Con ese nuevo módulo, ¿se refiere a que es un software?

Es una plataforma de negociación, correcto.

Entonces, si estoy en Perú voy a ingresar a una plataforma, que es la misma que en Chile, pero, ¿aún no voy a poder comprar acciones chilenas?

Así es.

¿Cuándo se prevé que inicien las operaciones integradas?

Existe un sistema de renta fija que ya comenzó a operar, pero aún los mercados no están integrados. Eso se va a lograr diría que de acá a un año, o año y medio, una vez que Perú tenga su propia Cámara de Compensación. Chile y Colombia cuentan con una.

Entonces, (el inicio de las operaciones integradas) se dará una vez que tengamos nuestra propia cámara, que es el proyecto más importante de nuam Perú...(se dará) una vez que (esa cámara) se constituya, se reglamente y la implementen.

¿Qué impacto tendrá la integración de nuam en Perú?

Creo que (con esa integración) los más beneficiados son los activos peruanos (en la Bolsa de Valores de Lima) porque considero que, aún con el reciente rally, son los más atractivos en cuanto a valorización.

El mercado en su conjunto (de los países de nuam) se vería favorecido, sería un mercado robusto, más grande, con mayor profundidad... sería un hito superimportante para el mercado de capitales peruano.

El mercado peruano se va a ver favorecido (además) porque es el más chico entre los tres. Fondos colombianos, y especialmente chilenos, o simplemente actores del mercado chileno, entre los mismos clientes o inversionistas retail, van a poder lograr un acceso al mercado peruano o colombiano. Eso es algo muy importante.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación dentro de las casas de bolsa?

La integración conlleva cambios interno, en el área tecnológica y de operaciones. Pero recuerda que en el mercado peruano ya hubo ese tipo de modificaciones años atrás, hemos tenido dos o tres.

Integración puede traer fusión

Según la Bolsa de Valores de Lima (BVL), existen hoy 20 SAB operando en el país. El gremio que las agrupa no estima que comience pronto un proceso de consolidación del sector, pese a que el tamaño del mercado de capitales peruano es relativamente pequeño.

“En el corto plazo no lo vamos a ver, pero, una vez que el mercado de nuam esté integrado, si los requerimientos de capital se elevan, creo que se podría dar alguna posible fusión, transacción o compra de alguna SAB pequeña”, afirmó Mario Persivale, presidente de ASAB.

“Pero en el corto plazo aún no lo veo posible”, añadió.