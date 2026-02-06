“Los US$ 100 millones (que financiaron esta adquisición) fueron un tramo adicional de un crédito ya existente. Nuestro accionista y directores siempre estuvieron muy preocupados del apalancamiento”, señaló Paul Briceño, CFO de Pesquera Exalmar.

La compañía registra un apalancamiento de 2.7 veces -que significa que necesitaría 2.7 años de ebitda para pagar su deuda- o de 3.5 veces si se incluye algunos productos financieros derivados (warrants).

“Hemos tenido un desarrollo largo, con muchas deudas y niveles de apalancamiento razonables. Pero, en un momento, nuestro objetivo fue tener un apalancamiento por debajo de 3. (...) El objetivo es bajarlo lo más posible”, expresó.

Briceño precisó que el total de deuda de la firma es de US$ 383 millones al 2025, compuesta en un 44% por obligaciones de corto plazo y 56% de largo plazo.

“La de corto plazo tiene una parte que incluye warrants, deuda autoliquidable pues está atada a unas exportaciones con cartas de crédito que se cobran y se cancelan. Hay hasta US$ 120 millones de deuda con warrants”, detalló.

Para el CFO, la deuda de Exalmar es, en la práctica, la de ambas empresas, lo que es positivo ya que el nivel de apalancamiento en términos de ebitda está por debajo de 3.

“La estrategia para desapalancarnos es que Centinela pueda pagar toda la deuda que hemos asumido para su adquisición. Paga dividendos, los recibe Exalmar y con eso cancelamos la deuda”, comentó.

Estos comentarios fueron recogidos durante el Investor Day realizado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Salud

Otra actividad que gana dinamismo en la bolsa limeña es de salud, ante el aumento en la demanda de servicios médicos en el país y la región.

La tesis de inversión en Auna ha mejorado mucho en los últimos meses, refirió Fabrizio Lavalle, senior buyside research analyst de Intéligo SAB.

El precio objetivo asignado por la casa de bolsa para esta acción es de US$ 10.9, acompañado de una recomendación de compra pues los fundamentos de largo plazo se mantienen intactos, sostuvo.

En esa línea, Lorenzo Massart, vicepresidente ejecutivo de estrategia y Mercados de Capital de Auna, coincidió con el analista en señalar que, con cualquier métrica, el título de la firma se encuentra subvaluado.

“Estamos enfocados en mejorar la liquidez de la acción. En los últimos meses, hemos sumado nueva cobertura de parte de brokers tanto locales como internacionales. Creemos que esto debería contribuir a que, gradualmente, el precio de la acción refleje de mejor manera el valor fundamental de la compañía”, destacó.

La empresa deberá seguir entregando resultados consistentes y continuar creciendo en sus operaciones para respaldar la eventual revalorización de su papel en bolsa, expresó.

Acciones de Río2 con fuerte revalorización

Tras la compra de Southern Peaks Mining, Río2 -minera enfocada en metales preciosos- descartó un cambio en el core de negocio.

“No tenemos intención de seguir con proyectos en cobre, pero era una oportunidad demasiado buena para dejar pasar”, dijo Andrew Cox, CEO de la compañía.

Las negociaciones iniciaron cuando el cobre aún cotizaba en US$ 4.4, por lo que el impacto de la compra se reflejó en una fuerte revalorización de su acción.