La minera canadiense Rio2 Limited completó la adquisición de la mina Condestable, un activo de cobre en operación ubicado en la provincia de Cañete (región Lima), en una operación que refuerza su presencia productiva en el Perú y marca un paso clave en su estrategia de crecimiento en América Latina.

Con esta transacción, Rio2 toma control de una operación con más de 12 años de actividad continua, lo que le permite incorporar un activo con historial operativo probado y reducir riesgos asociados con etapas tempranas de desarrollo minero. La compañía apunta a consolidar a Condestable como uno de sus principales pilares productivos en la región.

“La adquisición de la mina Condestable es el resultado de seis meses de una rigurosa debida diligencia y negociaciones. Consideramos esta operación un paso positivo en nuestra búsqueda de convertirnos en una minera latinoamericana diversificada y altamente rentable”, señaló Alex Black, presidente ejecutivo del directorio de Rio2, destacando además la base operativa construida por el anterior operador.

La integración de la mina Condestable tomará cerca de seis meses, sin afectar la continuidad de las operaciones. (Foto referencial: Andina).

Proyectan producir 27,000 toneladas de cobre al año en Condestable

Desde la gestión ejecutiva, Rio2 subrayó la solidez del desempeño histórico del activo en Perú. “El historial operativo de la mina Condestable durante los últimos doce años ha sido ejemplar”, afirmó Andrew Cox, CEO de Rio2, al referirse a la continuidad y estabilidad de la operación.

En términos operativos, Rio2 informó que el proceso de integración de la mina tomará aproximadamente seis meses. Durante este periodo, la operación continuará con normalidad mientras se revisa y optimiza el equipo directivo, sin afectar la producción ni la continuidad de las actividades en el yacimiento.

La minera prevé que la operación en Perú alcance una producción anual cercana a las 27,000 toneladas de cobre, una meta que posiciona a Condestable como un activo relevante dentro de su portafolio y como una plataforma para futuras mejoras en eficiencia y escala.

La operación de Condestable reduce riesgos operativos, al tratarse de una mina con historial probado y gestión consolidada. (Foto referencial: Andina).

Rio2 fortalece su presencia en Perú

La adquisición de Condestable se concretó a través de un acuerdo definitivo de compra de acciones firmado en diciembre de 2025 con Southern Peaks Mining, mediante el cual Rio2 pasó a controlar las filiales que poseen indirectamente la mina Condestable.

Como parte del cierre, las partes acordaron ajustes vinculados al certificado fiscal peruano, lo que implicó que una porción del pago en efectivo quedara depositada en una cuenta de garantía hasta la obtención de dicho documento, en línea con las exigencias regulatorias locales.

Con esta operación, Rio2 fortalece su posicionamiento en Perú como mercado estratégico y suma una mina de cobre en operación a su portafolio, en un contexto de creciente interés por activos cupríferos en la región y de mayor foco en operaciones con flujo productivo inmediato.