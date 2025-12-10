Rio2 Limited, compañía minera canadiense, anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir el 99.1% de la mina de cobre Condestable, ubicada en Mala (región Lima), en la costa central del Perú. La operación fue acordada con Southern Peaks Mining LP y representa un cambio estratégico en la evolución de Rio2, que pasa de concentrarse exclusivamente en proyectos de oro a convertirse en un productor minero diversificado en la región.

La contraprestación total para Southern Peaks asciende a US$217 millones entre pagos iniciales y diferidos, mientras que el valor empresarial de la transacción se eleva a aproximadamente US$241 millones al incluir la deuda neta asumida. El cierre de la transacción está previsto para enero del 2026, sujeto a la obtención de autorizaciones regulatorias y tributarias correspondientes.

Alex Black, presidente ejecutivo de Rio2, sostuvo que esta adquisición permitirá generar flujo de caja inmediato para financiar el crecimiento del portafolio aurífero de la compañía, en particular del proyecto Fenix Gold en Chile, cuya primera producción está próxima a iniciar.

“La estructura de la transacción minimiza la dilución de nuestro negocio aurífero. Estamos entusiasmados con expandir nuestra presencia en Perú, donde cimentamos nuestro éxito fundacional hace una década”, afirmó.

Rio2 pasa de ser un desarrollador aurífero a un productor diversificado de metales en Latinoamérica. (Foto: difusión).

Mina Condestable en Perú

Condestable es una operación subterránea de cobre consolidada, con una producción estimada de 27,000 toneladas anuales de cobre equivalente, lo que equivale aproximadamente a 80,000 onzas de oro equivalente al año. El yacimiento cuenta con una vida útil de más de 10 años, respaldada por una sólida base de reservas y recursos minerales, además de un significativo potencial de expansión.

Andrew Cox, CEO de Rio2, destacó que Condestable es una operación “estable, bien gestionada y con importante potencial de expansión”, que se integrará como parte clave de la estrategia de crecimiento regional. Además, reconoció el trabajo previo del equipo de Southern Peaks en la optimización de la mina y adelantó una transición operativa fluida.

Por su parte, Southern Peaks valoró la evolución alcanzada en la mina durante los últimos 12 años. “Transformamos Condestable en una operación eficiente y socialmente responsable. Confiamos en que Rio2 llevará a la mina a su máximo potencial”, expresó el director ejecutivo Adolfo Vera, quien remarcó que la participación financiera de Southern Peaks en Rio2 evidencia su respaldo al futuro del activo.

Declaraciones de los ejecutivos destacan continuidad operativa y transición ordenada de Condestable. (Foto: difusión).

Financiamiento de Rio2

Para financiar la transacción, Rio2 aseguró un paquete de aproximadamente US$165 millones, compuesto por deuda con proveedores y una colocación de capital bajo la modalidad “bought deal”. La operación ya cuenta con aceptación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto para la emisión de acciones involucradas. Con esta adquisición, Rio2 fortalece su presencia en Perú, tercer mayor productor de cobre del mundo, consolidándose en dos de las jurisdicciones mineras más importantes de Latinoamérica.

La operación llega en un contexto favorable para la diversificación minera: el cobre se cotiza actualmente en niveles bajos respecto al oro, lo que refuerza el atractivo de inversiones en este metal estratégico. Rio2 proyecta que el cobre representará menos del 30% de sus ingresos en el corto plazo, mientras que el oro continuará siendo el principal motor del negocio, especialmente con la futura expansión de Fenix Gold.

