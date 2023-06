La Minera Condestable presentó al Senace el Cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la Unidad Minera Acumulación Condestable con el objetivo de implementar una planta de relave filtrado e instalaciones auxiliares. Para ello, la mina de cobre ubicada en Cañete tiene prevista una inversión de US$ 30.8 millones.

La finalidad del proyecto es reutilizar un volumen de agua recuperada, el cual se destinará para atender los requerimientos de la planta concentradora debido a la reducción de humedad del relave. Este relave filtrado se dispondrá en un dique y también se construirá otro de contención en caso de eventos extremos.

Detalle de la inversión

Para la construcción de la planta de relave, la compañía dispuso una inversión de US$ 19.81 millones. Con respecto a la modificación del material de conformación del dique, se destinó US$ 6.42 millones y para la construcción del dique auxiliar de contención, se contempla una inversión de US$ 4.65 millones.

El tiempo de implementación previsto es de 22 meses (10 meses para la planta de relave, 6 meses para la modificación del material del dique, y 6 meses para la construcción del dique de contención). Con respecto a la mano de obra, se requerirá 150 trabajadores/día para el proyecto de la planta de relave filtrado para las actividades de construcción.

Además, otras 50 personas para la etapa de operación y cierre de las actividades relacionadas con la modificación del material de conformación del dique y del vaso del DR 5B con relave filtrado y la construcción del dique auxiliar de contención.

Sobre Condestable

La Compañía Minera Condestable opera una mina subterránea de cobre que se encuentra en la provincia de Cañete. La operación consta de dos minas adyacentes, Condestable y Raúl, que alimentan una planta de flotación convencional de sulfuros de 7,000 toneladas por día, produciendo aproximadamente 23,000 toneladas de finos de cobre equivalente pagables cada año.

Actualmente, Southern Peaks Mining, dueño de Condestable desde el año 2013, está en proceso de expandir la operación a 8,400 toneladas por día.

