¿Por qué incorporan esta división?

Cuando se dan los deals del M&A, como son los eventos de venta, hay una confianza que se gana desde la asesoría en este proceso, que no son días sino meses e incluso un año, entonces, el nivel de interacción que UNE logra con las familias es muy profunda. Sin embargo, una vez que viene el evento de liquidez, surge la pregunta del cliente de cómo administrar el patrimonio. Es ahí donde llega la segunda parte de nuestro servicio a través del Multi Family Office.

Ven una oportunidad de negocio...

No todos los clientes vienen de los deals de M&A, ya que muchas veces el cliente no está invirtiendo adecuadamente su dinero y ven en nosotros una solución para poder hacer crecer su patrimonio y cumplir los objetivos según los horizontes que se tracen y la liquidez que requieran. Vienen de varios frentes, no solo de la venta de empresas, sino también por percibir experiencia, solvencia y confianza en UNE.

¿Para que justamente su patrimonio crezca?

Lo que buscamos con esta rama es responder las inquietudes de las familias sobre cómo distribuir su patrimonio, cuanto y dónde invertir, según sus objetivos de corto, mediano y largo plazo.

¿El contexto también hace que el mercado requiera este servicio?

La coyuntura ha requerido este tipo de servicios hoy más que nunca. Todos quisiéramos que volvamos a la senda de crecimiento que tuvimos durante décadas pero la realidad es que la coyuntura e incertidumbre política ha implicado que salgan del país más de US$20,000 millones de patrimonio de muchas familias en los últimos tres años. Se requiere una asesoría integral para proponer una estrategia de inversión adecuada para cada cliente en base a su perfil de riesgo.

¿En qué se enfoca su estrategia?

Nos enfocamos en la propuesta de valor, es un servicio permanente y cercano. Nuestra estrategia no es atender a miles de clientes sino enfocarnos en pocos para darles una asesoría personalizada.

¿De qué forma?

Evaluamos primero el perfil de riesgo de nuestros clientes (conservador, moderado o agresivo), las necesidades de liquidez, los objetivos y expectativas en distintos horizontes de tiempo y luego proponemos un portafolio bajo una estrategia de inversión de largo plazo que calce con las necesidades de cada familia. Ponemos especial énfasis en el monitoreo permanente de los portafolios y de los mercados, con un enfoque de retroalimentación trimestral con los clientes.

¿Hacia qué sectores apuntan?

A todos, por ejemplo, en el M&A, los procesos se han dado en todas los sectores. La idea es seleccionar a los clientes que mejor encajen con la oferta de valor y con la filosofía que tenemos en UNE. No es un servicio masivo, sino de cercanía y confianza.

¿De qué manera se forma un patrimonio?

Nuestros clientes pueden haber formado su patrimonio ya sea por herencia, producto de su trabajo y ahorro a lo largo de su ciclo laboral, o también cuando son dueños de una empresa que luego deciden vender.

¿Y también intervienen en la gestión de empresas?

Adicionalmente, también ayudamos a las familias en la gestión adecuada de sus empresas. Asesoramos en la creación de protocolos familiares, acuerdos de accionistas y demás aspectos que busquen mejorar la gestión y la interacción familiar. Además, damos soporte en la planificación patrimonial, brindamos asesoría tributaria y estructuras especiales como Trust o Fideicomisos.

