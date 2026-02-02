Las facilidades no son abiertas, sino para situaciones puntuales. (Foto: El Comercio)
Las facilidades no son abiertas, sino para situaciones puntuales. (Foto: El Comercio)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El crimen organizado sigue extendiéndose sin tregua en el país y afecta con particular saña a las micro y pequeñas empresas (mypes), ¿cómo reaccionan las microfinancieras?

TE PUEDE INTERESAR

Factoring se convierte en segunda fuente de fondeo para empresas, ¿a quién destronan?
¿Por qué la banca hace mayores desembolsos a pequeños negocios?
Cajas y financieras acechadas por gota a gota y el crimen, ¿qué pasará con los empleos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.