En concreto, en diciembre próximo la SBS solicitará alcanzar un mayor índice de capital global. Actualmente, lo requerido es 10%, a lo que se suma un porcentaje adicional que varía para cada institución, en función de su perfil de riesgo. Así, para una caja municipal a fin de año el umbral podría pasar de 13% a 13.5%, por ejemplo.

El indicador de capital global mide, en general, la salud financiera de un banco o compañía de microfinanzas, comparando su nivel de patrimonio frente a sus activos. Cuanto mayor sea el patrimonio de la institución bajo análisis, más alto podrá ser ese índice.

Ante esa coyuntura, una medida muy esperada, por lo menos por parte de las cajas municipales, es un financiamiento de Cofide a muy largo plazo y que sería catalogado no como una deuda más, sino como patrimonio para las instituciones ediles.

Las cajas municipales han venido mejorando su patrimonio en los últimos años.

“Otro programa que puede tener mucho impacto es que (Cofide) busca darle capital Tier 1, que es el principal capital para las cajas municipales y otras microfinancieras, pero a través de emisiones perpetuas, es de decir, financiamientos a 60 años que califican como capital y eso les permite hacer más operaciones a las cajas”, adelantó Jorge Velarde, presidente del directorio de Cofide.

“Estamos (en Cofide) trabajando en la posibilidad de sustituir parte de financiamientos subordinados de Tier 2 por subordinados Tier 1 de más largo plazo y que puedan ayudarles a poder ampliar su cobertura”, añadió.

El capital Tier 1 es la medida central de la fortaleza de una institución financiera, siendo el patrimonio de mayor calidad, y se compone por acciones ordinarias y ganancias retenidas, así como por otros instrumentos como deuda subordinada que reúnan las condiciones definidas por la SBS.

El capital Tier 2, por su parte, es de menor calidad que el Tier 1, y se constituye principalmente por instrumentos de capital y deuda subordinada no incluidos en el Tier 1.

Una deuda subordinada, en general, es un instrumento que se caracteriza por tener una prioridad de cobro inferior con respecto a otros acreedores, en caso de insolvencia. Por ello, implica un mayor riesgo para el acreedor.

Las cajas municipales esperan los bonos perpetuos de Cofide. (Foto: Ana Lía Orézzoli/GEC)

Expectativa

“Estamos a la espera nada más de que Cofide lance al mercado (este programa de deuda subordinada perpetua). Va a generar un fortalecimiento patrimonial de todo el sistema”, afirmó Walter Leyva, gerente central de negocios de Caja Ica.

“De hecho, muchas entidades van a aferrarse a esa posibilidad, de una deuda subordinada perpetua que se considera como incremento de patrimonio”, expresó.

Además, manifestó que la expectativa es que el programa de Cofide se despliegue durante este primer trimestre.

Leyva refirió que la deuda subordinada en las cajas actualmente tiene un plazo de entre 5 y 7 años.

“Cofide es la entidad que brindará esta deuda subordinada perpetua y lo autoriza el Banco Central de Reserva”, precisó el ejecutivo.

Leyva explicó además que el financiamiento otorgado por Cofide a la caja o microfinanciera dependerá del tamaño de cada entidad prestataria.

Por su parte, Velarde hizo énfasis en que el programa busca apoyar al crecimiento de las cajas, pero que ello debe venir acompañado de mejoras en gobernanza, gestión de riesgos, y eficiencias en costos operativos (en las microfinancieras).

“La intención es apoyar (a las cajas) con una participación de hasta 10% en su capital”, agregó.

“Habrá entidades que no califiquen, otras que sí, y ya el monto (y la tasa de interés) dependerá de la evaluación que realice Cofide”, comentó Leyva.

En suma, eso se les exigirá a las cajas para acceder a los bonos perpetuos: buen gobierno corporativo, correcta administración de los riesgos y eficiencia en gastos operativos.

SBS apoya bonos perpetuos

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, también comentó el anuncio de Cofide y lo consideró “una excelente noticia”.

“La superintendencia apoya plenamente este tipo de programa, pero que venga con conductas responsables de parte de las cajas”, manifestó en el XIV Congreso Internacional de Microfinanzas que tuvo lugar en Iquitos el año pasado.

Por su parte, Yovana Enriquez, gerente central de finanzas y control de gestión en Caja Cusco también saludó la emisión de bonos subordinados perpetuos. “Esperamos que se dé y se apruebe la regulación correspondiente”, declaró.

La cifra

14.21% Es el índice de capital global de las cajas municipales, en promedio, al cierre de noviembre del 2025, según la SBS.