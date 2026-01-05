Walter Leyva, gerente central de negocios de la entidad, aseguró que dentro de su plan estratégico se contempla la posibilidad de crecimiento inorgánico, es decir, de comprar otra institución.

“Se tiene un promedio de cuatro o cinco entidades que se podrían terminar de evaluar (para una posible adquisición)”, mencionó.

Walter Leyva, gerente central de negocios de Caja Ica.

Este año se elevarán las exigencias en los indicadores financieros de las cajas municipales, en el marco de la implementación de Basilea III, comentó el ejecutivo.

Además, explicó que las entidades ediles estarán obligadas a constituir más provisiones y, por lo tanto, van a requerir mayor patrimonio.

“Existen ya ahora en el mercado ciertas entidades que están débiles, más vulnerables. Y eso va a ocasionar que las fusiones se vayan dando con más frecuencia”, afirmó a Gestión.

CTS

En lo referido a cuentas CTS, Leyva comentó que un 30% de sus clientes registra saldos “mínimos”, es decir, por debajo de S/ 100.

El ejecutivo consideró que la CTS se ha convertido en un “producto de ahorro simple”, cuando su objetivo primigenio era servir como un seguro de desempleo.

“Cerca del 40% retira prácticamente todo (el dinero abonado por el empleador) el primer mes (desde que lo recibe) y deja un pequeño monto. Luego, las salidas son más graduales. Y eso sucede en todo el sistema financiero”, sostuvo.

“La CTS representa un 6% aproximadamente del total de las captaciones (de Caja Ica), y va desapareciendo cada vez más”, añadió.

Leyva precisó, además, que en noviembre del 2025 se abonaron en Caja Ica S/ 13 millones aproximadamente por concepto de CTS, de los que ya se retiraron casi la mitad, S/ 5.7 millones.

Cerca del 40% retira prácticamente todo el dinero abonado por el empleador por CTS el primer mes, según Caja Ica. (Imagen: Andina)

Aplicativo

Actualmente, a través del aplicativo de Caja Ica se pueden realizar transferencias, pagos de créditos, apertura de cuenta, operaciones cambiarias, solicitar préstamos, pagar tarjetas de terceras entidades y servicios, entre otros.

Y en el presente ejercicio la caja implementará un “scoring automatizado” para que, cuando el cliente solicite un crédito, la evaluación sea inmediata y se pueda determinar el monto, el plazo y la tasa a la que podría acceder, adelantó el ejecutivo.

Además, señaló que este año se buscará masificar la venta de microseguros a través del aplicativo, así como el programa de beneficios de la app móvil y de la tarjeta de débito Visa.

“Tenemos descuentos en servicios de restaurantes, belleza, transporte, todo lo que es la gama hotelera...en todo ello se les premia (a los clientes) por el mayor uso de la tarjeta y de los medios digitales de la caja”, explicó Leyva.

Un 48% de los usuarios del aplicativo son millennials, mientras que un 8% es ‘boomer’, es decir, personas mayores de 60 años, detalló.

Productos

En el 2026, Caja Ica prevé lanzar una cuenta de ahorros dirigida a adultos mayores. Asimismo, sobre la cuenta para adolescentes (que se estrenó en el 2025), se espera duplicar el saldo y pasar de S/ 5 millones a S/ 10 millones al cierre de este año.