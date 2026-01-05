La CTS representa un 6% aproximadamente del total de las captaciones de Caja Ica. (Foto: Facebook de Caja Ica)
La CTS representa un 6% aproximadamente del total de las captaciones de Caja Ica. (Foto: Facebook de Caja Ica)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

En el 2026 se esperan algunas consolidaciones en el sector microfinanciero, según confirmó Caja Ica, ¿a qué se debe esa previsión?

TE PUEDE INTERESAR

Compartamos: de financiera líder a banco, ¿cuál es su plan y qué pasará con billetera Bim?
Caja Piura ve fusiones de microfinancieras y explora fondo de pensiones, ¿qué planea en Ecuador?
Cajas refuerzan patrimonio efectivo, pero ¿cuáles tendrán problemas para competir?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.