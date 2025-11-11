El 67% de los créditos de las microfinancieras se destina a micro y pequeñas empresas. (Foto: Andina)
El 67% de los créditos de las microfinancieras se destina a micro y pequeñas empresas. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La mayoría de instituciones del sector microfinanciero exhibe ahora resultados positivos, tras varios periodos en los que fueron afectadas consecutivamente por crisis como la pandemia, el ciclón Yaku, conflictos sociales y recesión económica, ¿en qué momento se encuentran ahora?

TE PUEDE INTERESAR

Cooperativa: “(En nororiente) es más fácil vender una gallina que ir a una institución financiera”
Cooperativas lanzan billetera digital común, ¿qué beneficios dará?
Yape acelera operaciones, pero Interbank contraataca, ¿cuál es su estrategia masiva?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.