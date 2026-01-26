La firma del entonces congresista José Jerí Oré (Somos Perú) aparece en un texto sustitutorio del proyetco de ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, iniciativa que ha generado cuestionamientos por un presunto conflicto de intereses y por los vínculos entre sus impulsores y la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), señaló Panorama.

El documento, firmado por Jerí en su condición de secretario de la Comisión de Economía del Congreso, presidida por el congresista Ilich López (Acción Popular), introdujo cambios en la composición de los directorios de las Cajas Municipales, entidades que administran alrededor de 50 mil millones de soles, según estimaciones del sector, recordó el dominical.

El rol de Conaco en los directorios

De acuerdo con la iniciativa, el directorio de las Cajas Municipales está conformado por siete integrantes, entre ellos un representante elegido por la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco). Este punto fue el eje de la controversia, pues la disputa se centró en quién debía designar al representante de la sociedad civil dentro de dichos directorios.

En mayo de 2025, Jerí y López quedaron en el centro del debate público tras la presentación del proyecti de ley que modificaba la conformación de los directorios de las Cajas Municipales.

Jorge Solís, expresidente de la Asociación Peruana de Cajas Municipales, cuestionó la iniciativa y sostuvo que el interés detrás de la reforma sería el control de instituciones financieras que han mostrado resultados positivos en los últimos años.

Según Solís, la norma permitiría que personas vinculadas a Conaco —gremio con el que Jerí mantiene una relación previa— tengan injerencia directa en las decisiones de las Cajas Municipales. El exdirigente afirmó que Jerí habría sido asesor y funcionario de dicha confederación, lo que, a su juicio, configura un claro conflicto de intereses.

Imágenes y documentos difundidos muestran que Conaco ha reconocido públicamente a Jerí y lo ha felicitado en distintas ocasiones, además de haberlo recibido en actividades oficiales. En comunicados del gremio se destaca el vínculo con el hoy presidente de la República, a quien señalan como proveniente de sus filas profesionales.

Texto sustitutorio y cuestionamientos

La noche del 2 de mayo de 2025, sin anuncio previo, apareció un texto sustitutorio que incluyó a Conaco como entidad con capacidad de designar representantes en los directorios de las Cajas Municipales. El documento lleva la firma de José Jerí Oré. Para Solís, este cambio se introdujo “entre gallos y medianoche” y careció de sustento técnico, al no contar con la opinión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ni de la Federación Peruana de Cajas Municipales, relató Panorama.

El texto también establecía que los directorios podían estar integrados por personas con experiencia en mesas directivas de comisiones del sector público, lo que, según las críticas, abriría la posibilidad de que congresistas vinculados a la Comisión de Economía, como Jerí o Ilich López, accedan posteriormente a dichos cargos.

Aprobación y cambios posteriores

Pese a las observaciones, el proyecto de ley fue aprobado en primera votación en el pleno del Congreso y quedó pendiente de una segunda ratificación.

Sin embargo, se incorporaron cambios a la notma posteriormente, en diciembre, cuando Jerí ya ejercía la Presidencia de la República. El cmabio se hizo a través de Ley de Endeudamiento del Sector Público, Ley 32515. En ese nuevo escenario, la designación del representante de las micro y pequeñas empresas (MYPE) en los directorios de las Cajas Municipales pasó a depender del Ministerio de la Producción.

Solís sostuvo que esta modificación traslada la facultad de designación al Ejecutivo y, en la práctica, al entorno político del presidente Jerí.

Panorama intentó comunicarse con la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), el congresista Ilich López y el presidente José Jerí para recoger sus descargos. en lro piermos casos no se obtuvo respuesta a las llamadas ni a los mensajes enviados.

Posteriormente Jerí através de la Presidencia de la República, afirmo a Panorama que no existe conflicto de intereses ya que no guardaba relación laborar con Conaco. Además, descartó algun tipo de irreguaridad.