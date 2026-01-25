La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, justificó que su partido y bancada no apoyen la censura ni la vacancia del presidente José Jerí, tras sus reuniones no registradas con el empresario Zhihua Yang.

“Hace unos días el partido político y la bancada ha señalado que lo que necesitamos en estos momentos es un poquito de madurez, sobre todo porque estamos a 11 semanas de las elecciones”, declaró desde Ucayali, donde realizó actividades proselitistas.

Sin embargo, Keiko advirtió que, si aparece información adicional o un hecho de flagrancia, Fuerza Popular cambiaría su postura.

“Nos mantenemos en esta posición y estaremos muy atentos, alertas”, acotó.

Cabe recordar que días antes, en Chincha, Fujimori precisó que apoya que las investigaciones a Jerí por estas reuniones “se realicen en el Congreso y en el Ministerio Público”.

Ahí, también precisó que si se comprobara un hecho flagrante, sí respaldarían una posible vacancia o censura y la búsqueda de una nueva persona para reemplazar al presidente.