Keiko Fujimori justificó por qué no apoya vacancia a José Jerí. (Foto: Archivo GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, tras sus reuniones no registradas con el empresario Zhihua Yang.

“Hace unos días el partido político y la bancada ha señalado que lo que necesitamos en estos momentos es un poquito de madurez, sobre todo porque estamos a 11 semanas de las elecciones”, declaró desde Ucayali, donde realizó actividades proselitistas.

Sin embargo,

LEA TAMBIÉN: ¿Qué genera más inestabilidad: un presidente acusado o cerrar una etapa vergonzosa?

“Nos mantenemos en esta posición y estaremos muy atentos, alertas”, acotó.

Cabe recordar que días antes, en Chincha, Fujimori precisó que apoya que las investigaciones a Jerí por estas reuniones “se realicen en el Congreso y en el Ministerio Público”.

LEA TAMBIÉN: Fernando Rospigliosi sobre marcha del 28 de enero: comunistas y caviares estarían detrás

Ahí, también precisó que si se comprobara un hecho flagrante,

Keiko advirtió que, si aparece información adicional o un hecho de flagrancia, Fuerza Popular cambiaría su postura. Foto: Andina
Keiko advirtió que, si aparece información adicional o un hecho de flagrancia, Fuerza Popular cambiaría su postura. Foto: Andina

Reuniones de Jerí con empresarios chinos, ¿podrían tensar la relación con Estados Unidos?

