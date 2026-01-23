El nombre oficial del 2026 se enfoca en promover la "estabilidad institucional y compromiso democrático". Foto: difusión. Crédito: ANDINA/Difusión
El Gobierno interino de José Jerí definió que el nombre oficial del 2026 será el “Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia”.

A través de las normas legales de este viernes 23 de enero, se dio luz verde a la frase que será consignada en los documentos oficiales de la agenda política del Poder Ejecutivo.

Tuvieron que pasar 23 días para que el Poder Ejecutivo encuentre el nombre con el que las instituciones públicas también promocionarán los asuntos de interés nacional.

El decreto supremo N 011-2026-PCM señala que el Ministerio de Cultura establecerá la traducción de la denominación del año 2026 a las lenguas indígenas u originarias que correspondan, para su uso en los distritos, provincias y departamentos en donde predominen.

Poder Ejecutivo definió el nombre oficial del 2026 recién este 23 de enero. Foto: Andina
A criterio de la administración de José Jerí el nombre responde a la necesidad de seguir promoviendo “la estabilidad institucional, fortalecimiento del Estado constitucional de derecho y reafirmar el compromiso democrático”.

La elección del nuevo nombre oficial del 2026 se da en un periodo que estará marcado por las elecciones presidenciales y municipales,

