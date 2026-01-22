José Jerí carga con cuatro mociones de censura en su contra presentadas en el Congreso, tras reuniones con empresarios chinos no consignadas en su agenda oficial. Foto: Presidencia
José Jerí carga con cuatro mociones de censura en su contra presentadas en el Congreso, tras reuniones con empresarios chinos no consignadas en su agenda oficial. Foto: Presidencia
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Perucámaras, frente empresarial que agrupa a 73 cámaras de comercio, mostró su preocupación por las

A través de un comunicado, aseguraron queresultan “confusas y poco convincentes”.

Óscar Zapata, presidente de Perucámaras, insistió en que la fortaleza de un país

LEA TAMBIÉN: Tasa de homicidios sube a 10.7 en 2025, pero Gobierno destaca baja trimestral

“Cuando esa confianza se ve comprometida, corresponde a todos los actores del sistema democrático actuar con responsabilidad y apego a la Constitución”, explicó.

A poco de las elecciones generales del 2026, el gremio pidió que el gobierno sea conducido con máxima responsabilidad y que garantice la continuidad institucional.

Según Cuarto Poder, esta segunda reunión entre el mandatario José Jerí y el empresario Yang Zhihua, fuera de Palacio, no fue fiscalizada. Foto: Captura / Cuarto Poder
Según Cuarto Poder, esta segunda reunión entre el mandatario José Jerí y el empresario Yang Zhihua, fuera de Palacio, no fue fiscalizada. Foto: Captura / Cuarto Poder

Por ello, , o si se debe abrir paso a una transición constitucional que permita recuperar la legitimidad del Ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: Perú aún negocia con Estados Unidos por aranceles de Trump: quiere ser “socio alineado”

“Lo que está en juego no es una figura política, sino la credibilidad del Estado”, concluyeron.

TE PUEDE INTERESAR

Zhihua Yang sobre imágenes con José Jerí: su seguridad las difundió “al margen de la ley”
José Jerí asegura que existe un “ánimo de desestabilizar el país”: “Las investigaciones lo dirán”
José Jerí afirma que autorizará el levantamiento del secreto de sus comunicaciones
Fiscalía realiza diligencias en local Market Capón tras visita de Jerí a empresario chino

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.