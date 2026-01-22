Perucámaras, frente empresarial que agrupa a 73 cámaras de comercio, mostró su preocupación por las reuniones no oficiales del presidente José Jerí con “actores privados cuya vinculación y contexto aún no han sido esclarecidos”.

A través de un comunicado, aseguraron que las explicaciones brindadas por el presidente José Jerí —tanto ante la Comisión de Fiscalización como a la prensa— resultan “confusas y poco convincentes”.

Óscar Zapata, presidente de Perucámaras, insistió en que la fortaleza de un país no depende solo de su desempeño económico, sino también de la solidez de sus instituciones y de la confianza ciudadana.

“Cuando esa confianza se ve comprometida, corresponde a todos los actores del sistema democrático actuar con responsabilidad y apego a la Constitución”, explicó.

A poco de las elecciones generales del 2026, el gremio pidió que el gobierno sea conducido con máxima responsabilidad y que garantice la continuidad institucional.

Según Cuarto Poder, esta segunda reunión entre el mandatario José Jerí y el empresario Yang Zhihua, fuera de Palacio, no fue fiscalizada. Foto: Captura / Cuarto Poder

Por ello, instaron al Congreso a “evaluar con serenidad y firmeza si es posible restituir la confianza en el actual mandatario”, o si se debe abrir paso a una transición constitucional que permita recuperar la legitimidad del Ejecutivo.

“Lo que está en juego no es una figura política, sino la credibilidad del Estado”, concluyeron.